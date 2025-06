Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" в рамките на „Зелената седмица" на bTV Media group бе Мария Жекова, която е водеща на кулинарното предаване „Вкусът на България" и победител в седмия сезон на „MasterChef".

„Близостта до природата и това да сме в единение с нея трябва да е първият ни инстинкт", каза Мария Жекова пред шеф Николай Немигенчев. Според нея всички ние трябва да се опитваме да редуцираме негативния си отпечатък върху природата, защото тя ни дава всичко.

Преди години се записва се в „MasterChef", защото иска да се убеди, че нейните лични каузи като устойчивият начин на живот и социалната отговорност са важни. Фактът, че печели кулинарното състезание й показва, че върви в правилната посока!

Днес Мария е близо до природата в къщата си в с. Върбово в Родопите. „Винаги съм искала да имам къща на село, защото там усещам свободата и красотата", сподели тя пред шеф Немигенчев.

Как се избира къща в планината от пръв поглед?

Кои са най-ценните билки на Родопите?

Защо дрехите second hand са проява на здрав разум?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Мария Жекова:.........линк към двете части на интервюто

Рецептата на Мария Жекова за крем супа от коприва:

За крем супата са ви необходими кромид лук, картоф, сол и пипер. Копривата се попарва в последните минути, добавя се към сварените зеленчуци и се пасира. Към супата се прибавят и гъбите, които предварително са приготвени на тиган с малко масло, сол и черен пипер.