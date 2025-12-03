Гост на рубриката „Господари на добрия вкус" по bTV radio бе Марин Лесев, който повече от 30 години колекционира кулинарни книги. Колекцията му е впечатляваща и съдържа почти 10 000 български печатни издания: 1800 книги, 6000 списания и 1700 вестника.

Най-ценни обаче за него са кулинарните тетрадки. Има над 500 тетрадки като най-ранните са от 1900 г. Сред тях има и такива, които са принадлежали на членове на знатните фамилии Балабанови и Мушанови. „Много се гордея с тях и ги изследвам, защото в тях има изпитани рецепти.", каза Марин Лесев пред шеф Николай Немигенчев.

Как се е развивала българската кулинария през последните 100 години?

Кои са чуждите кухни с най-силно влияние върху българската?

Как е изглеждала коледната трапеза на домакиня от София през 1939 г.?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Марин Лесев: