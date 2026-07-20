Младежки център София е сравнително нова структура на Столична община, създадена като място за неформално образование, доброволчество и развитие на млади хора между 14 и 29 години. Центърът не е просто сграда, а пространство, в което младите могат да организират свои инициативи, да участват в обучения, клубове по интереси и различни обществени каузи.

На 22 юли 2026 г. ще се проведе Национална конференция „Младежките центрове - роля, устойчивост и визия“. София ще събере на едно място хората, които ежедневно работят с и за младите хора - представители на младежки центрове, държавни и местни институции, неправителствени организации, младежки работници и млади хора от цялата страна.

Сред въпросите, които ще бъдат обсъдени на събитието, свързани с бъдещето на младежката работа в България, са:

Как се развиват младежките центрове днес?

Какво работи успешно и какво трябва да се промени?

Как да изградим устойчива национална визия за развитието на младежките центрове?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с медиатора Мартина Василева от Младежки център- София:

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По време на конференцията ще бъдат представени:

- резултатите от национален анализ;

- добри практики от страната;

- реални предизвикателства и възможности пред младежката работа.

Национална конференция „Младежките центрове - роля, устойчивост и визия“ ще се състои в Planet Schwarz Tech Theater, София, на 22.07.2026 г. в часовия пояс между 11:00 и 17:00 ч. Регистрацията е от 10:30 ч.

Регистрирайте се тук:

https://forms.gle/sG6EWPjBBLRg9D937

или чрез:

https://linktr.ee/sofia.youth