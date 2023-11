„Храната е романтика. Цялата книга е романтика за мен, защото насладата от вкусната храна е равна на любов”. Това заяви в ефира на bTV Radio шеф Илиян Кустев. Един от кралете на българската кулинария в осмия сезон на Masterchef по bTV ще зарадва своите почитатели и с първата си книга с „69 рецепти с история“. Тя ще се появи на 30 ноември в навечерието на финала на най-гледания телевизионен формат за хоби готвачи. „Беше ни много трудно да изберем победителя, защото те бяха почти перфектни. Ето тук вече идва малкият детайл. И малкият детайл дава наградата на победителя”, коментира шеф Кустев.

„Любимата ми рецепта е тази, която направих в своя Мастърклас наскоро в Masterchef. Тази рецепта се роди за един Свети Валентин. Измислих си един сос, който е с черешов тютюн. Този черешов тютюн трябваше някъде да го вградя. (…) Най-удобно е с някакъв дивеч. Най-познато на българина е патешкото магре. И така се роди тази рецепта. Може би ми е фаворит, защото има и емоционална стойност, свързана с моя ресторант, с екипа, който работеше с мен”, разкрива шеф Кустев.

В луксозното издание ценителите на добрата храна ще открият някои от най-впечатляващите рецепти от дългогодишната кариера на Илиян Кустев, придружени с цветни фотографии.

„Сосовете за мен са завършекът и финесът на всяко едно ястие. Когато има месо или риба, е много хубаво да се завърши със сос, за да може да се подсили вкусът и да се достигне до така нареченото съвършенство”, подчертава топ-готвачът. По думите му, „основата е изключително важна. Трябва да научиш първоначалните правила, правилните стъпки в събирането на продуктите, в тяхната обработка, в тяхното съхранение и след това да започнеш да надграждаш. Това липсва на днешното поколение готвачи”. Според шеф Кустев, „кулинарията е много хубаво нещо, защото там няма ограничения в творенето и в рецептите. Там може да надграждаш и да надграждаш. Тя е като числото 8 – безкрайност.”

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с шеф Илиян Кустев, разположено в звуковия файл:

Световноизвестният готвач, работил в най-елитните хотели и ресторанти в Лондон, Париж, Барселона и София и готвил за популярни личности като крал Чарлс и Маргарет Тачър; Брад Пит и Джони Деп, споделя в книгата как се раждат гениалните ястия и защо не бива да се страхуваме да експериментираме в кухнята.

От екзотични сосове и дресинги, подходящи да обогатят многобройни ястия, през супи, здравословни салати и апетитни месни и безмесни гозби, в „69 рецепти с история“ са поместени множество идеи за гурме пиршество, които ще изкушат всеки любител готвач да отприщи способностите си и да овладее изкуството на храната.

Обогатена с лични истории и множество съвети, книгата на шеф Кустев ни доказва, че перфектното ястие наистина съществува. А най-важната съставка в него е страстта към готвенето.