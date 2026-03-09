Френският институт в България има удоволствието да ви представи програмата си и тази на своите партньори по повод Месеца на франкофонията 2026!

Всяка година през март франкофонията се празнува по целия свят. Присъстващ на всички континенти и говорен от над 300 милиона души, френският език е олицетворение на едно живо пространство за диалог, творчество и споделяне. Франкофонията е едновременно език, култура и мрежа за обмен, която свързва различни общества, богати на история, въображение и артистично изразяване.

В България тази франкофонска динамика е част от дълга традиция на приятелство и културно-образователно сътрудничество с франкофонския свят. От много години хиляди ученици, студенти, учители и ентусиасти поддържат жив френския език в цялата страна. Месецът на франкофонията е повод да отпразнуваме този колективен ангажимент и да почетем творчеството на онези, които поддържат жив френския език в ежедневието.

Културни събития, прожекции на филми на френски език, конкурси, работилници, караоке, изложби, литература, срещи, представления… богата и разнообразна програма ви очаква, за да отпразнуваме заедно разнообразието и жизнеността на франкофонията!

Партньори за приноса към тази програма са Френските Алианси в Благоевград, Бургас, Пловдив, Варна и Велико Търново, Френски лицей „Виктор Юго“ София, Международен френски лицей „Шарл Перо“ Варна, Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO-OIF), Нов български университет, Франкофонският център и Клуба на франкофонските студенти от Катедрата по романски езици на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Асоциацията на франкофоните „Sofia Accueil”, Групата на франкофонските посланици в България, както и Асоциацията „Прованс–България“.

Тази програма ще продължи и през април с няколко важни събития: Изборът Гонкур на България 2026, чиито обсъждания ще бъдат председателствани от френската писателка Jeanne Benameur, фестивалът на френскоезичното училищно театрално изкуство „Les Scènes francophones de Bulgarie” във Варна, както и Европейска асамблея на гимназистите франкофони, която ще събере младежи, ангажирани с ценностите на диалога и отвореността, които франкофонските страни изповядват.

Френският институт приветства мобилизацията на българските и френските училища през целия месец март, която е доказателство за творчеството и привързаността на учителите и учениците към френския език и франкофонията. Поздравления на учителите по и на френски език, които допринасят за обогатяването на тези празненства, като организират заедно с учениците си разнообразни и празнични дейности, които вдъхват живот на френския език в цялата страна.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Матиас Фавро - аташе по сътрудничеството в областта на френския език към Френски институт в България /превод: Здрава Стоева/:

Поредица „Франкофония“ – Забележителни филми, които ще ви отведат на пътешествие до всички краища на света, без да ставате от стола си. От Канада до Ливан, през Швейцария, Мароко, Австрия, Албания, Северна Македония, Белгия, Армения и Молдова – открийте филми, които създават диалог между културите, езиците и различните чувствителности. Гледни точки, силни истории и споделени емоции, които няма да ви оставят безразлични. От 16 март до 8 април 2026 г. В 18:30 ч. Всички филми са със субтитри на български език.

Сред акцентите са следните събития:

На 18 март във Франкофонския център на Софийския университет Клубът на франкофонските студенти и Катедрата по романистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да Ви поканят да отпразнувате Франкофонията в приятелска и творческа атмосфера. В програмата: Забавна викторина; Хайку игра около десетте думи на Франкофонията за 2026 г.; Музикална атмосфера, за да продължи вечерта в празнично настроение.

Конкурс за млади български поети, Голямата онлайн диктовка на френски език, франкофонско караоке и др. са част от акцентите.

На 21 март във Варна – Честване на Деня на франкофонията: Награждаване на произведенията от Конкурса 10-те думи на франкофонията и прожекция на филма, създаден по време на ателието за анимация. Конкурс за ученици „Франкофония а ла карт: угощение без граници“, заявка за участие до 10 март. Представяне на проектите на 28 март в Сдружение Алианс франсез Варна

На 16 април в зала "Славейков" на Френския институт ученици и студенти от десет училища и университети ще участват в 9-тото издание на Избор на Награда Гонкур в България, за да изберат победителя измежду четирите романа, включени в селекцията за наградата „Гонкур“ (Kolkhoze на Emmanuel Carrère, La nuit au cœur на Natacha Appanah, Le bel obscur на Caroline Lamarche, La maison vide на Laurent Mauviginier). Обсъжданията ще бъдат председателствани от френската писателка Jeanne Benameur, носителка на множество награди, сред които и наградата на УНИЦЕФ за романа си Les Demeurées. След обсъжданията ще бъде връчена наградата от конкурса за творческо писане, в който участваха учениците и студентите, а след това ще се състои среща с Jeanne Benameur, посветена на творчеството на писателката.