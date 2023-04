Определят Петър Жотев като най-добрия ученик по биология у нас. Той е медалист от няколко олимпиади и международни състезания.

„Конкуренцията е голяма, тази олимпиада е най-голямото състезание по биология за ученици от гимназията, и първо се минава през 3 кръга на националната олимпиада, и след това избират отбора за международното състезание, където участват хора от повече от 70 държави, включително и големи държави като САЩ и Китай, които имат много повече ресурс за подготовка за участниците си“, разказа Петър Жотев.

Тази година Петър завършва Софийската математическа гимназия и е приет да учи в Trinity College на университета Кеймбридж във Великобритания. Колежът е основан през 1546 година от крал Хенри Осми. В него са учили 34 от 121 нобелови лауреати от Кеймбридж. Сред тях Нютон, Дарвин, и известни с откритията си молекулярни биолози, носители на Нобелова награда.

„Доста съм горд от това, защото е резултат от дълги години труд и на това, че съм се посветил на тази наука, именно затова сега съм приет в Кеймбридж със специалност „Природни науки“, което е може би най-добрият старт на научната ми кариера, с която ще мога да направя нещо после, което ще помогне на обществото като открития“, казва ученикът в СМГ за наградите, които е получил и приемането му в в Trinity College.

За да успее да сбъдне мечтите си да учи в Trinity College на университета Кеймбридж, на Петър са необходими средства.

„Сега след като Великобритания излезе от ЕС, таксите са огромни за студенти, които идват от други държави като България. Таксата е в размер на 47 000 паунда годишно, от тези пари семейството може да осигури около 20 000. За останалото събирам пари в момента с благотворителна кампания в сайта podkrepi.bg и се надявам по този начин да успея да финансирам обучението си“, обясни Петър.

Цялото интервю с Петър Жотев можете да чуете на звуковия файл.