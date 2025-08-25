Трима български състезатели по кикбокс спечелиха медали преди дни на Световните спортни игри в Чънду, Китай. Александра Георгиева и Димитър Стоянов се пребориха за сребърни отличия, а Борислав Радулов спечели бронзов медал. Какво стои зад медалите, разказаха в ефира на bTV Radio състезателката Александра Георгиева и нейният треньор Иван Георгиев.

„Доста сложен мач беше в началото на първия рунд. Британката със която се състезавахме поведе доста във втория, и третия рунд аз успях да изравня резултата и в крайна сметка последната секунда беше решаваща. Момичето ме победи със две точки разлика. Доста оспорван мач.“ , сподели Александра Георгиева за финалния мач, при който спечели сребърния медал.

„Представянето беше повече от положително за нашия, за нашия отбор. Аз държа да отбележа, че съм личен треньор на Александра, а останалите двама спортисти имат техни треньори. Затова мога да говоря за нея в конкретика. Беше прекрасна подготовка. Цяло лято сме работили за това мероприятие, което в света на аматьорския кикбокс е най-престижното за тази година. Беше с квоти, с покани, с квалификационни турнири, континентални, които още ноември месец определиха участниците. И в общи линии знаехме срещу кого се изправяме и какво да очакваме на самото събитие. Така че беше натоварено с много, много конкретика и много централизирана подготовка. Ние успяхме да свършим всичко, според мен, което беше необходимо. За огромно съжаление една малка крачка не ни достигна да стигнем до върха, но пък на фона на цялостното представяне успехът на Алекс е изключително сериозен. И на другите две момчета, които представляваха България. Така че, ние можем само да се гордеем с нея. Аз лично съм изключително доволен от нейното представяне и от старанието през цялото време. Предполагам, че апетитът идва с яденето и тя е все още само на двайсет и една години и очакваме от нея все повече и повече успехи занапред. Съвсем скоро, след около месец и половина заминаваме за Будапеща за Световно първенство за мъже и жени. Така че седмица почивка и стартираме наново“, обясни треньорът на Александра Иван Георгиев.

„Със сигурност подготовката, която положих това лято, беше по-сериозна. Към момента не се бях подготвила толкова планувано, стъпка по стъпка и знам, че със сигурност, ако вървя с такава подготовка, няма да имам проблеми и със следващите мероприятия, които предстоят. Със сигурност това да се боря докрай и да мога да имам хъса и желанието да продължавам да правя това, което правя и към момента. Общо взето игрите са нещо незабравимо за мен. Мога да ги приравня като Олимпийски игри за неолимпийски спорт. Такова беше усещането и атмосферата беше такава“, разказа още Александра Георгиева.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.