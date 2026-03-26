София Сеговия ще представи романа си „Шепотът на пчелите“ на 28 март от 17:30 ч. в зала „Зимна градина“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Водещ ще бъде Христина Тодорова – книжен блогър и инфлуенсър.Събитието ще бъде съчетано с тематичната изложба „Благата пчелица“ на Националния етнографски музей. Гостите ще могат да разгледат рисунки на деца от цяла България, вдъхновени от пчелите и тяхната важна роля за природата, а след това ще научат повече за вълнуващия исторически роман. Партньор на събитието ще бъде и мексиканската културна институция в София – Casa de Mexico, които ще подготвят традиционни мексикански ястия.

Мексиканската писателка, преведена на повече от 20 езика, идва в България за фестивала „Литературен прожектор: истории от бъдещето“. организиран от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна за трета поредна година. Литературните срещи се осъществяват по проект „Истории от бъдещето“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“. Партньори на събитието са Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Националният етнографски музей (ИЕФЕМ - БАН), Casa de México en Bulgaria.

София Сеговия е родена в Монтерей, Мексико през 1965 г. Тя е писателка и сценаристка. Завършва журналистика в университета в Монтерей и публикува първия си роман, Noche de Huracán, през 2010 г. През 2015 г. излиза романът El murmullo de las abejas („Шепотът на пчелите“), който ѝ печели признанието „литературно откритие на годината“ и влиза в класацията с най-продаваните книги в Мексико.

Книгата „Шепотът на пчелите“ се фокусира върху историята на изоставено дете, намерено във вързоп с пчелна пита до него. Пчелите остават спътници на момчето по време на целия му живот, докато тече Мексиканската революция и испанският грип взема жертви. Въпреки че заради физически недъг малкият Симонопио не може да говори, той общува с външния свят посредством пчелите. Името на момчето означава „онзи, който слуша“, заяви пред БТА Наталия Табакова от Читателски клуб „Баба Райна“, където мексиканката гостува на събитие, организирано от клуба в Шумен на 26 март. Ден по-рано, на 25 март, София Сеговия от Мексико бе във Варна на премиера за България на книгата си „Шепотът на пчелите“, преведена от Рада Ганкова.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със София Сеговия /превод: Светослава Славчева/, разположено в звуковия файл:

Реших да разкажа моята история за родния ми край и Мексико, защото осъзнах, че другите официални истории не го правят. Това каза писателката София Сеговия, която гостува на фестивала „Литературен прожектор“ в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна, за да представи романа си „Шепотът на пчелите“. С нея бе и Рада Ганкова, която е отличена за своята работа по превода на книгата на български език.

Всичко в Мексико тръгва от столицата, която е гравитационен център, а моят град Монтерей е по-индустриален и за него битува представата, че не създава изкуство, разказа Сеговия. Тези стереотипи тя разбива в акт на смелост, описвайки Мексико като човек от Североизтока. Осъзнах, че липсваме от официалните истории от страната и реших да направя бунт срещу това, че за нашия регион никой не пише и жените често са заличени от историята, отбеляза тя. Смятала, че книгата й никога няма да бъде издадена в страната или ако излезе, мексиканците ще я линчуват, защото историята е противоречива. Но аз съм смела и реших да я разкажа, добави авторката.

По думите й Мексико е много мъжка страна и има на какво да се противопостави една жена. София Сеговия е близка и си сътрудничи с друга мексиканска писателка - Софи де Голдбърг. Двете работят за каузата повече жени да се чувстват свободни да пишат и издават. В продължение на четири века в страната не е имало популярни авторки, а сега това е съвсем нормално, защото всъщност повечето читатели са дами, посочи Сеговия.

Преводачката Рада Ганкова добави, че латиноамериканската литература понастоящем е много добре представена в света и е доминирана от творци от нежния пол. Това си личи по номинациите за наградата „Букър“, където през последните години винаги има автори от континента, често жени. Журито на отличието също отбелязва, че се наблюдава възраждане след бума на латиноамерикански писатели в последните десетилетия на ХХ век, когато пък всички са мъже. По думите на Ганкова най-много литература създават аржентинките, следвани от мексиканките и колумбийките.

Пчелите са много важен образ в романа на Сеговия, тъй като те са изключително значими за североизточния щат Нуево Леон, където живее, присъстват като символ и в герба му, разказа още авторката. Главният герой е част от рояка, а мисията му е да трансформира света, като осъществява връзка между животните и хората, обясни тя. За нея пчелите са магични, защото благодарение на тях се раждат земеделските култури. И ние в нашия край сме като тях - работливи и солидарни, защото в живота няма как да си сам, а всички действаме в общност, каза още писателката.