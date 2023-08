Продължава третото издание на лятната музикална Академия „Роза" в гр. Шипка. Тя се провежда до 17 август 2023г. В нея са избрани да участват 33 деца от български училища по музика, които ще получат безплатното си обучение по оркестрово свирене.

За първи път в Академия „Роза" ще звучат тимпани. Друга новост е добавянето на тромпети, а също така се увеличава броят на младите дарования в струнната секция. Талантливите младежи и девойки ще покажат своите нови умения и майсторство по време на концерти с вход свободен за публиката, които предстоят.

Очаквайте цигуларят Светлин Русев и талантливите оркестранти от Академия „Роза" под диригентството на Максим Ешкенази в безплатните концерти! Те ще се проведат на открито в гр.Шипка /15 август/ и в гр.Казанлък /16 август/, а също и на закрито в Епископската базилика в Пловдив /17 август/. В програмата ще прозвучат Увертюра „Кориолан“и Симфония № 8 от Лудвиг ван Бетовен, както и Концерт за цигулка в ми минор, оп.64 от Феликс Менделсон-Бартолди.

Припомняме ви, че за първи път децата участваха в Проект "Бузлуджа". На 11 август от 19ч. пред едноименния паметник младите виртуози изпълниха Увертюра „Кориолан“ от Лудвиг ван Бетовен.

С какво е по-различна Академия „Роза" от всички образователни инициативи за млади музиканти в България? Какви качества развива у тях? Какво е нивото на бъдещите поколения оркестранти? Чуйте какво споделиха менторите в Академия „Роза" - валдхорнистът Красимир Костадинов, виолистката Светослава Стойкова и фаготистката Константина Тодорова. Интервютата са на колегата ни Георги Митов: