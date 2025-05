„Моите места“ е четвърти сингъл от предстоящия нов албум, който ще бъде посветен на 30-тата годишнина на бандата и се очаква да излезе до края на годината.

„2025 година е важна за нас. Започнахме я с паметен 30-ти рожден ден на Мери Бойс Бенд, на който представихме „Моите места“ за първи път, на живо, съвсем изненадващо за нашата публика. Тогава всички извадиха телефоните и снимаха. Затова решихме в You Tube да направим визуализацията от видеа от първото изпълнение, предоставени от почитатели. Беше красива вечер, споделена с приятели – хората, които ни обичат и подкрепят през годините. Първите емоции от песента още ни държат! Музиката е велико пътешествие!“ – споделят музикантите.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Мутафчиева, разположено в звуковия файл:

Песента „Моите места“ ще бъде представена на живо на 30 май 2025 г. в Първо студио на БНР на концерт-промоция САМО ЗА ТЕБ.

По повод своята 30-та годишнина групата издаде първата си плоча с албума САМО ЗА ТЕБ и ще я представи официално с концерт в култовото Първо студио на БНР. На концерта ще прозвучат любими хитове на МЕРИ БОЙС БЕНД и синглите от албума САМО ЗА ТЕБ. Той включва 10 песни в стилистиката на добре познатия мелодичен рок. Лиричните балади се редуват с екстремни, динамични песни. Преобладават красивите вокали и китарни сола. Музикантите се връщат и към акустичното звучене. Водеща отново е темата за любовта.

След концерта ще има промоция - среща с групата за автографи, почерпка и представяне на плочата.

„Няма нито една случайна песен в албума САМО ЗА ТЕБ. Изключително вълнуващо е, че освен на дискове и касетки, вече можем да го слушаме и на плоча! Избрахме неслучайно Първо студио на БНР за представянето ѝ с концерт. Именно в това култово студио са осъществени първите ни професионални записи, изнасяли сме самостоятелни и сме участвали в множество сборни концерти през годините… Благодарим на БНР, че е истински партньор и поддръжник на българската музика!“ – споделя Мери. Концертът САМО ЗА ТЕБ е с начален час 19:00. Вратите на Първо студио отварят в 18:30 ч. За събитието не се предлагат резервации. Настаняването става по предпочитание. Деца до 7 г. влизат безплатно, без право на седящо място. Билетите са ограничено количество, съобразено с капацитета на Първо студио на БНР.

Билети има тук: https://shorturl.at/8G4It