За 14-а поредна година bTV Cinema представя „Месец на Оскарите”, който ще съпроводи провеждането на 97-ата церемония по раздаването на най-престижните филмови награди. От 1 февруари до 2 март всяка вечер от 21:00 ч. bTV Cinema обещава да прикове вниманието на зрителите с повече от 50 отличени или номинирани от Академията за филмово изкуство заглавия, четири от които изцяло премиерни за българския телевизионен ефир. Зрителите предстои да се насладят на филмови ленти с над 80 спечелени статуетки и с повече от 150 номинации.

„Месецът“ стартира ударно на 1 февруари (събота) от 21:00 ч. с научнофантастичния шедьовър на Кристофър Нолан „Генезис“, а ден по-късно (на 2 февруари, неделя) зрителите на bTV Cinema ще могат да се насладят на емблематичното превъплъщение на Том Ханкс в класиката „Форест Гъмп“. На 3 февруари (понеделник) от 21:00 ч. филмовият канал на bTV Media Group ще представи премиерно за България биографичната музикална драма „Елвис“ („Elvis“) – филмов поглед към живота на легендарната звезда на рокендрола Елвис Пресли, в чиято роля влиза неотразимият Остин Бътлър. Лентата с 8 номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добра мъжка роля, проследява 20 години от живота на музикалната звезда и пътя, който изминава към върха на славата. Ключова роля изиграва и един от най-важните хора в живота на Елвис – съпругата му Присила Пресли (Оливия ДеДжонг). Филмът разглежда и сложните отношения на легендата със загадъчния му мениджър – полковник Том Паркър (Том Ханкс).

Следващата телевизионна премиера, на която зрителите на bTV Cinema ще могат да се насладят на 10 февруари (понеделник) от 21:00 ч., е криминалната драма по действителни събития „Принцесата на покера“ („Molly's Game“) със звездното участие на Джесика Частейн, Кевин Костнър и Идрис Елба. В центъра на завладяващата история, номинирана за „Оскар“, е Моли Блум – бивша скиорка и олимпийска надежда, принудена да загърби спорта заради тежка травма. След като прекратява състезателната си кариера, тя се превръща в успешен предприемач, но и в обект на разследване от страна на ФБР заради бизнес начинанието си с международни игри на покер с високи залози, в които участват холивудски величия, бизнесмени и милионери. Изправена пред сериозни обвинения, Блум отстоява принципите си и отказва да издаде лична информация за своите клиенти, въпреки натиска от страна на властите. Единственият ѝ съюзник се оказва адвокатът Чарли Джефрис (Идрис Елба), който открива, че тя е нещо много повече от това, което обществото се опитва да внуши.

На 17 февруари (понеделник) от 21:00 ч. филмовият канал ще представи премиерно и дългоочакваното продължение на „Пристигане в Америка“ – номинираната за „Оскар“ комедия „Завръщане в Америка“ („Coming 2 America“). Колоритният Еди Мърфи отново влиза в кожата на богатия африкански принц Аким, който предстои да се сблъска с „шокиращата“ новина, че от похожденията си в „страната на неограничените възможности“ има син, за чието съществуване дори не е подозирал. Той отново ще трябва да се завърне в Америка, за да открие своя наследник и следващ владетел на кралство Замунда. Звездният актьорски състав на „Завръщане в Америка“ се допълва от Уесли Снайпс, Морган Фрийман, отличителния глас на Дарт Вейдър в „Междузвездни войни“ – Джеймс Ърл Джоунс и др.

Телевизионен дебют за България в ефира на bTV Cinema ще направи и един от най-новите шедьоври на Стивън Спилбърг – „Семейство Фейбълман“ („The Fabelmans“) – със 7 номинации за „Оскар“, сред които за най-добър филм и най-добър режисьор. Вдъхновена от собственото детство на Спилбърг, лентата с участието на Мишел Уилямс, Пол Дано и Сет Роугън е дълбока лична история на перспективния млад режисьор Сами Фейбълман, който открива шокираща тайна, заплашваща да разруши така или иначе крехкия баланс в сложните му семейни взаимоотношения. Освен режисьор на „Семейство Фейбълман“, Стивън Спилбърг е и съавтор на сценария – роля, в която не е влизал от 2001 г. насам. „Този филм за мен са мама и татко, детството ми… Исках да разкажа за страстта си към киното и огромното си желание да режисирам филми още от малък“, споделя той за най-личния си филм.

bTV Cinema ще подари на зрителите първокласно кино изживяване и с доказани заглавия като „Ще се лее кръв“ на 5 февруари, „Изкуплението Шоушенк“ на 7 февруари, „Мъжете, които мразеха жените“ на 8 февруари, „Добрият Уил Хънтинг“ на 9 февруари, „Дух“, „Риба, наречена Уанда“, „Рейнмен“, „Няма място за старите кучета“, „Дюн“, „Троя“, „Всичко навсякъде наведнъж“, „Вълкът от Уолстрийт“, „Телма и Луиз“, „Мълчанието на агнетата“ и много други.

Всеки вторник от 21:00 ч. филмовият канал ще излъчва наградени с „Оскар“ филми на спортна тематика. На 4 февруари зрителите ще могат да се насладят на „Методът Уилямс“, проследяващ гениалния план на Ричард Уилямс (Уил Смит) – амбициозния баща и треньор на спортните легенди Винъс и Серина Уилямс – да превърне дъщерите си в най-добрите тенисистки в света. Емоциите в спортните вторници с „Оскар“ ще бъдат гарантирани и от биографичната лента за най-противоречивата личност в света на фигурното пързаляне – „Аз, Тоня“ с Марго Роби, боксовата драма с Клинт Истууд „Момиче за милиони“ и разтърсващата история със Сандра Бълок „Невидима зона“. В четвъртъците от 21:00 ч. продължават вълшебните вечери с всички части от филмовата поредица „Хари Потър“.

По време на „Месец на Оскарите“ зрителите на bTV Cinema ще имат възможност да се включат в специалните предизвикателства в официалната Facebook страница на канала. Всяка седмица там ще бъдат задавани любопитни въпроси, свързани с филмите в кампанията, а включилите се ще могат да спечелят машина за пуканки или специална статуетка за най-голям киноман.

