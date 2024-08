Първата Международна олимпиада по изкуствен интелект, създадена от българи, която ще се проведе у нас от 9 до 15 август в Бургас. Страната ни ще посрещне 200 ученици от 6 континента. Всичко за събитието можете да научите от интервюто на Елена Маринова, която е сред основателите на олимпиадата и има 25-годишна кариера в ИТ сектора. Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

