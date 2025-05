За втора поредна година, в рамките на Международния месец за информираност за сколиоза, Международният форум „Заедно срещу сколиозата" ще събере в София водещи специалисти от България и чужбина. След впечатляващия интерес към първото издание, програмата тази година се разширява с още лектори, практически акценти и лични истории, за да предложи още по-богат поглед към темата. Събитието ще се проведе на 7 юни 2025 г. от 9:30 до 17:15 ч. в Международното висше бизнес училище, а достъпът е напълно безплатен.

Форумът е с изцяло свободен достъп и приветства всички, които проявяват интерес към темата за здравето на гръбначния стълб. Мотото на тазгодишното издание е: „Активен начин на живот: здраве за гръбнака", като акцентът ще бъде поставен върху превенцията и движението като ключ към доброто здраве.

Снимка: bTV

Събитието цели да повиши осведомеността за сколиозата както сред засегнатите, така и сред техните семейства. Това е едно от най-разпространените гръбначни изкривявания, засягащо между 2% и 3% от децата и подрастващите в световен мащаб. Всяка година пациентите със сколиоза правят повече от 15 000 посещения в лекарски кабинети. Приблизително 1 000 деца са поставени в коригиращи корсети за сколиоза и около 300 деца са насочени за оперативно лечение на гръбначния стълб, като тенденцията е към нарастване на броя пациенти с този гръбначен проблем. Заболяването често остава неразпознато в ранните си стадии, което може да доведе до трайни последствия за здравето и качеството на живот.

Международният форум „Заедно срещу сколиозата" поставя акцент върху ранната диагностика и представянето на съвременни терапевтични подходи, сред които специфични физиотерапевтични упражнения, Шрот терапия и др. В рамките на Международния месец за информираност, събитието ще събере на едно място лекари, учени, родители и хора със споделен личен опит, за да насърчи обмен на знания, добри практики и съпричастност.

Водещ на събитието, за втора поредна година, ще бъде Константин Лунгов – български театрален, филмов и озвучаващ актьор, който с присъствието си ще допринесе за живата атмосфера и човешкия облик на темата. Специални гости ще бъдат актрисата Владинелла Кацарска, носител на награда „Икар" за дебют, и Георги Коджабашев, финалист от риалити формата „Островът на 100-те гривни", които ще разкажат личните си истории и пътя си през предизвикателствата на сколиозата.

Снимка: bTV

Програмата включва и изложбена зона с продукти, услуги и полезна информация и възможност за безплатни консултации и скрининги, осъществени от специалисти на място. Тазгодишното издание на форума ще събере на една сцена водещи имена от България и чужбина, сред които проф. Ахмед Аланай, директор на комплексния гръбначен център в болница „Аджъбадем Маслак" в Истанбул, и проф. Васил Яблански, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. В програмата ще се включи д-р Людмил Генков Благоев – ръководител на отделение във Werner Wicker Klinik, един от водещите центрове за лечение на сколиоза в Германия. Своя опит ще споделят още Искра Пулин, психолог към кабинет „СколиХелп" при Фондация „Живот със сколиоза" и Исмаил Генчер – ортопедичен техник, ортезист-протезист и създател на турска компания за ортопедични продукти.

В темите, свързани с терапевтични подходи и активен начин на живот, ще се включат Никола Йевтич, международен Шрот инструктор от Сърбия, Петър Петров, управител на Сколио Център България и управител на Сдружение на Шрот терапевтите в България, д-р Мартин Иванов, кинезиолог и консултант по спортна медицина, гл. ас. д-р Иван Неделчев – фитнес инструктор, нутриционист и специалист по спортна психология, както и гл. ас. д-р Олга Антонова, генетик.

Идеен създател на форума е Силвия Гордеева, управител и учредител на фондация „Живот със сколиоза". Организатор на събитието е именно Фондацията, чиято мисия е да подкрепя хората, живеещи със сколиоза, като ги насърчава към по-активен, пълноценен и осъзнат начин на живот.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Петър Петров – физиотерапевт и управител на „Сколио център България“ и Силвия Гордеева, управител на фондация „Живот със сколиоза“:

Your browser does not support the audio element.

Повече за Международен форум "Заедно срещу сколиозата"

Сайт на Фондация "Живот със сколиоза"

Facebook профил на събитието