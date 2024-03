Две прекрасни дами и музикални звезди – Михаела Филева и Дара Екимова, гостуваха в ефира на bTV Radio в празничния ден, за да разкажат за тяхната песен „Всичко е било за добро“ и видеото, което излезе преди дни.

„Когато жените се съберат в колаборация като тази, стават още по-блестящи и още по-яки, и това е страхотното на женската синергия, както казва Михаела. Наистина е велико, че тази колаборация вече живее своя живот и „Всичко е било за добро“ си има видео, в което обединихме усилия. Това е една прекрасна следваща стъпка за кариерите и на двете ни.“, посочи Дара Екимова за техния дует с Михаела Филева.

„Абсолютно съм съгласна с Дара, когато я поканих да стане част от моя последен албум, той се казва 96, и я поканих да напишем тази песен заедно ида си я изпълним, и да й дадем един специален нов живот, идеята ми беше точно това – да дадем някаква форма на пример, че абсолютно е възможно две жени да се подкрепят, да се харесват, ние имаме взаимна симпатия една към друга и човешки, и творчески, много преди да влезем в студио заедно за първи път и когато се събрахме, осъзнахме, че ние имаме и много сходна естетика за нещата, които ни харесват в музиката, за посланията, които ни вълнуват и резултатът – „Всичко е било за добро“ е нещо, което поне според мен абсолютно категорично дава заявка за това, че е ок да бъдеш жена, която вярва в себе си, уверена е в уменията си и въпреки това с цялата любов към друго човешко същество, което също е жена, да бъдеш нейния най-голям поддръжник, човекът, който най-много говори шумно колко е страхотна тя, и това е пример, който много ми се иска да виждаме повече и понеже е нещо, което на мен много ми е липсвало, защо да не сме част от промяната?”, каза Михаела Филева.

Още за песента, за снимането на видеото и страстното и красиво танго, което Михаела и Дара танцуват, цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Какво пожелаха двете дами на слушателите на bTV Radio на празника:

„На дамите, които ни слушат аз бих им казала да останат вдъхновени, да бъдат влюбени, да се обичат, да се грижат за себе си и да намират време, въпреки че знам, че днешните жени са сериозни работохолици и перфекционисти, намирайте време за себе си, дами, и бъдете с хора, които наистина ви обожават, защото нищо друго не си струва. И силни усещания пожелавам, които вдъхновяват в следващите дни.“, каза Дара Екимова.

„Аз ще пожелая на мъжете в контекста на празника разбира се, да намират правилните жени, които да ги вдъхновяват и които да им помагат да постигат големите неща в живота, защото животът на един мъж без дама до себе си е една идея по-труден и наистина го казвам в контекста на празника. Иначе ако говорим общочовешко, на всички пожелавам – и на мъжете, и на жените, да бъдат много здрави, много щастливи, да сбъдват мечтите си и да вървят напред с устремена и сигурна крачка.“, каза Михаела Филева.

Видеото на песента можете да гледате тук: