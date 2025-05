Само седмица преди рождения си ден Михаела Филева поднася на публиката вълнуващ музикален подарък – най-новия си видео-сингъл „Допаминов герой“. Песента съчетава модерно поп и хаус звучене, заредена е с енергия и танцувален ритъм, но носи и силно послание – да не превръщаме любовта и човешките взаимоотношения в поредната „доза допамин“, която гоним сляпо в забързаното ни ежедневие.

„Допаминът се синтезира в мозъка, когато изпитваме удоволствие – затова често го наричаме хормон на щастието. Много хора живеят за моментния „хайп“ – преследват емоцията, но не и дълбочината в общуването. Така е и с любовта – често не си даваме време да изпитаме нещо истинско, докато жадно търсим само моментното усещане“, споделя Михаела.

Текстът на песента, написан лично от Филева, ни напомня да се влюбваме бавно и съзнателно, далеч от хаотичното търсене на единствено емоционалните стимули.

Снимка: Orpheus Music

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Михаела Филева, разположено в звуковия файл под главната снимка:

Your browser does not support the audio element.

Зад музиката стои Михаела, в колаборация с Ангел Проданов - Acho, а в аранжимента към тях се включва и DJ Pancho – това е тяхното първо творческо партньорство.

Видеото към „Допаминов герой“ е дело на режисьора Бойко Щонов и оператора Атанас Атанасов, които поставят в центъра на естетиката му танците - емблематичен елемент за всички музикални видеа на изпълнителката.

В хореографията има изключително сложни поддръжки, за които тя си партнира с танцьора Васил Дипчиков - солист на балет „Арабеск", белязани от професионалния почерк на хореографа Маргарита Будинова.

„Допаминов герой“ е истински летен хит, който остава в съзнанието още от първото слушане. Това е песен, която заслужено ще намери място във всеки плейлист и обещава да се превърне в саундтрака на сезона.

От 7 май „Допаминов герой” вече е достъпен във всички дигитални и стрийминг платформи.