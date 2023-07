В разгара на лятото Михаела Филева гостува в bTV Radio, за да представи новия си сингъл „Любов без имена“. Песента „пари повече от юни“, както се пее в нея, а видеото ни отвежда на необичайно място, напомнящо за Марс. "Всъщност го снимахме на каменната кариера на яз. Студена край Перник", поясни в ефира Михаела Филева. "Времето ми за работа не е подчинено на сезоните или метеорологичните условия", разкри тя.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Михаела Филева, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Дъх на море, свежест и нежност носи мелодията на „Любов без имена“, а кадифеният глас на Михаела Филева ни разказва романтична история за любов и споделеност. Визуализацията на Павлин Иванов – Башмоушън печели вниманието на зрителя още в първия кадър, когато виждаме красивата поп дива на една ръка разстояние от огромна луна.

Автори на музиката на „Любов без имена“ са музикалният директор на Монте Мюзик Веселин Ценов - Algoriddim, латвийската певица и автор Марта Григале и Константин Ангелов от Ogi23.

Михаела Филева и Искрен Тончев – Искрата създават текста към нея. Песента е един от тринайсетте трака, създадени от Михаела и международен авторски екип на творчески лагер в края на април. Крайният резултат от кемпа ще бъде новият албум на певицата. Датата на премиерата му вече е анонсирана – 20 октомври. Към момента е ясно, че той ще бъде представен с концерт в София. Очаква се обявяването на мястото и пускането на билетите в продажба. "Целият ми нов албум е записан за 96 часа по време на творчески лагер. Открих много нови нюанси у мен самата през очите на хора, които за първи път ме виждат като артист. Единственото, което ме осмисля, е музиката ми да се срещне с хората.", сподели Михаела Филева. Това е 5-тият й албум в кариерата на очарователната певица.

В момента Михаела репетира лайв версията на новата песен „Любов без имена“ заедно с музикантите си, за да бъде включена в следващите два концерта от клубното турне на певицата – 17 август в Бургас и 18 август във Варна. Продължаваме да играе в главната роля на спектакъла "Парижката Света Богородица" /продукция на Държавна опера Стара Загора/, който ще бъде поставен на 26 август на "Сцена на вековете" в родния град на певицата -Велико Търново.