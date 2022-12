„На думи е лесно да бъдем герои. Трябва да пробваме и с дела“. Това заяви Михаела Филева в ефира на bTV Radio. Очарователната певица представи новата си песен „Обсебен". „Опитах се да има и втори план на текста, но да бъде танцувално, да е леко за слушане“, допълни Филева. Посланието е „да не сме толкова егоцентрици, а да даваме на другия“. По думите й, „това явление е супер често срещано, не знам дали социалните мрежи са фактор“.

Според певицата, това е „година на предизвикателствата и излизане от зоната ми на комфорт“. За участието си на финала на „Гласът на България“, за ролята си в сериала „Мен не ме мислете“, както и пожеланията й за Коледа, чуйте от интервюто на Георги Митов с Михаела Филева, разположено в звуковия файл:

Пътят на парчето от демо до завършена песен с видеоклип певицата и екипа й от Монте Мюзик извървяват за краткия период от два месеца. В края на септември, при посещение в Букурещ, Михаела и продуцентите й се срещат със своите румънски колеги от Global records и още тогава улавят потенциала на демото на авторите Алекса Думитраче, Даяна и Раду Парвулеско.

Слушайки го, Михаела се вдъхновява да създаде текст, който с намигане ни разказва за героя, който е „обсебен" от самия себе си. Режисьорът Крис Захариев облича музиката с визия, която допълва цялостното усещане на песента. Той ни връща в 80-те години на миналия век в Америка. Във видеото главна роля играе актьорът Калоян Стойчев, а танцьорите с хореограф Радостина Точева изграждат цялостната атмосфера около главните действащи лица. В „Обсебен" изненадващо се появяват три популярни дами Славена Вътова, Александра Богданска и Ивелина Чоева, които заедно с Михаела се изправят срещу влюбения в самия себе си главен герой.