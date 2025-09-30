„Песента е с много хумористичен текст, като е леко намигане към меломаните да не вярваме толкова наслухове и на клюки, защото понякога истината е дори по-забавна и по-интересна. Това се вижда ивъв видеото, което направи страхотният млад режисьор Павлин Табашки, с много хумор, с много усмивка. Поканихме в концепцията визуално да се включат някои от най-забавните хора в публичното пространство – това са Георги Блажев, Николаос Цитиридис и Мишо Завинаги, който е много ярък образ в социалните мрежи и много талантлив актьор, та с много усмивка и много готино отношение търсим отговор на въпроса – коя е дамата, която е откраднала сърцето на сладура от квартала?“ Това каза в ефира на bTV Radio певицата Михаела Филева за новата версия на песента „Коя е тя?“ и видеото към нея.

„Все повече със съзряването успехът става еквивалентен на думи като спокойствие, на щастие, на семеен уют, и ако жонглирането между професионалния ми път и смисления личен живот е възможно, аз бих го нарекла успех“, казва певицата на въпрос какво за нея е успехът.

Михаела Филева подготвя втория си голям концерт в зала 1 на НДК на 22 октомври, заедно със симфоничен оркестър с диригент Максим Ешкенази. Цялото интервю с певицата за песента „Коя е тя?, за предстоящия концерт и кои музикални изпълнители ще й гостуват на сцената – можете да чуете на следващия звуков файл.