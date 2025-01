Видеоклипът на единствената балада в албума “96” на Михаела Филева - “Последна сълза” направи своята премиера в новия YouTube канал на изпълнителката. Той е продуциран изцяло от Михаела Филева и поставя началото на нов етап в нейната артистична кариера. През 2025-а певицата поема посоката на самопродуциращ се артист. В началото на януари тя подписа договор с нов разпространител - гигантът Warner Music, а преди броени дни анонсира новия си YouTube канал, в който вече се върти видеоклипът към сингъла “Последна сълза” от последния ѝ, пети албум - “96”, продуциран и издаден от “Монте Мюзик”. Създаден от международен екип в рамките на 96 часа, албумът бързо се превръща във вдъхновяващо манифесто за ценните срещи в живота, смелите стъпки и процеса на създаване – с любов и посвещение.

"Вдъхновението ме връхлетя в един августовски топъл следобед, а след няколко часа текстът беше готов. В известен смисъл песента не ми позволи да я оставя… Това е една история за силата да намираме решения в моменти, когато сме изгубени и всичко изглежда безнадеждно”, разказва Михаела.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Михаела Филева:



Въздействащото видео към баладичната песен е заснето от режисьора Бойко Щонов и оператора Атанас Атанасов. Текстът на “Последна сълза” е написан от самата Михаела Филева, която работи по музиката съвместно с Искрен Тончев - Искрата и Michaela Stridback. В проекта участват още Стефан Стефанов (пиано) и Венцислав Трифонов (кларинет), а финалният аранжимент е на Искрен Тончев и Веселин Ценов. Продуцент на аудиото е “Монте мюзик”.

“Последна сълза” е единствената балада от албума “96". Монохромните цветове на костюмите и декорите във видеото създават усещането за неизбежен избор, който ни променя завинаги.

Една песен за трансформацията, за силата на духа и за умението да обичаме отново.

Михаела Филева е певица, автор на песни, танцьор и озвучаващ артист, един от най-успешните български изпълнители през последните 15 години. Многократна носителка на наградата „Певица на годината“ (БГ Радио, Box TV, 359 Hip-Hop Music Awards), „Албум на годината“ и „Текст на годината“ (БГ Радио), както и „Жена на годината“ (в категория Музика, списание Grazia). Михаела Филева е ментор на млади таланти в “Гласът на България” и жури в “България търси талант”.

След издаването на дебютния ѝ албум „Инкогнито“ става ясно, че Михаела е продуктивен автор на песни и талантлив артист. Сингли като „На ръба на лудостта“, „Едно наум“, „И аз съм тук“ и „Инкогнито“ оглавяват класациите в България. От 2012 г. до 2024 г. Михаела Филева е част от “Монте Мюзик”, а от януари 2025 г. започва да се продуцира сама.

През 2024 г. тя е избрана лично от Ед Шийрън и неговия екип за съпорт артист на неговия концерт в София пред публика от над 60 000 души.

“96” е последният 5-и студиен албум на певицата, по който тя работи с международен екип и е продуциран от “Монте мюзик”.