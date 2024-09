Вече знаем заглавието на третия албум на Михаела Маринова („Черна пеперуда“), както и че ще се появи на българския музикален пазар на 25 септември. Първи знак за новата музика на Михаела е песента „Да избягам“, която изпълнителката създава с вече доказалия се румънски продуцент Cristian Pistol (Mr. Gun).

Михаела описва „Да избягам“ като отваряне на нова красива страница на нейната музика.

„След всеки албум, имам нужда постепенно да се „освободя“ от онова, което е било заключено в него, за да мога да продължа да създавам нови песни. „Да избягам“ се роди точно в такъв момент и се превърна във врата към новия ми албум. С нетърпение очаквам премиерата му и срещите, които ни предстоят“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Михаела Маринова, разположено в звуковия файл:

„Да избягам“ излиза и с официално видео, режисирано от Виктория Караколева и заснето от Дамян Димитров. Клипът е визуален разказ за често бурния и токсичен характер на любовта, която ни тласка към крайности.

Михаела Маринова е сред любимите „деца" на музиката. След двата си студийни албума „Стъпка напред" и „До безкрай", тя е готова с трети, който е озаглавила „Черна пеперуда", като символ на красив полет, свобода и на силата да се променяш. „Черна пеперуда" излиза днес, 25 септември, както в дигиталните платформи, така и на винил и CD. Слушайте ТУК

В новия албум на Михаела има 10 песни, сред които хитовия ѝ сингъл „Да избягам" и още 9 нови парчета, по които изпълнителката работи с Павел Николов - Pavell, Ангел Дюлгеров и международните музикални продуценти Cris Tarcea (Monoir), Cristian Pistol и Martin Kleveland.

„Черна пеперуда" е за пътя на промяната, за съчетанието между уязвимост и сила, което ти помага да се преродиш и отново да намериш себе си. Този албум е моята лична метаморфоза", споделя Михаела.

Още на следващия ден след премиерата на албума, Михаела Маринова стартира националното си турне, което ще обиколи градовете Варна, Русе, Плевен, Пловдив и София. Концертната програма ще включва както десетте нови песни, така и най-големите ѝ хитове.

ВСИЧКИ ДАТИ ОТ „ТУРНЕ 2024“ НА МИХАЕЛА МАРИНОВА

26 септември – гр. Варна

27 септември – гр. Русе

28 септември – гр. Плевен

04 октомври – гр. Пловдив

05 октомври – гр. София

Билети ТУК