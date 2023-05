„Промяната е много естествена, не е търсена нарочно, просто нормалният процес при всеки един човек – порастваме, развиваме се, стараем се да надграждаме себе си, да надскачаме и да надхвърляме собствените си очаквания, да се предизвикваме всеки ден. Сладка грешка е песен, която е част от втория ми студиен албум „До безкрай“ и някак се превърна в една от любимите песни на публиката ми, тъй като с „Вирджиния рекърдс“ следим как вървят слушанията на всички песни, всички стрийминг платформи, социалните мрежи, и установихме, че една от най-слушаните песни в албума ми е „Сладка грешка“. Затова нямах търпение да пусна видео към нея, което всъщност стана наистина много диво, танцувално, различно, защото за първи път вкарвам повече танци в собствено видео“. Това разказа Михаела Маринова пред bTV Radio.

„Всичко забранено е много сладко, още от малки ,от детските ни години, когато мама и тате кажат не, ние много искаме да отидем там, където е забранено. Естествено любовта, забранената особено е най-сладката грешка. Но сладка грешка може да бъде изкушението да ядеш сладко или да правиш вредни неща, така че всеки може да разчете по собствен начин сладка грешка, аз я свързвам с любовта“, казва още певицата.

Цялото интервю на Михаела Маринова за bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: