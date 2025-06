„Буквално след като чухме завършена песента, видяхме видеото, погледнахме се и се запитахме - как е възможно, 10 години се познаваме и чак сега да направим дует заедно. Всъщност през тези 10 години с Кристиан сме се виждали в моментите, в които той си е в България, писали сме си, поддържали сме и такава връзка от дистанция, и всеки път съм подтиквала към това да влезем в студио и да опитаме какво ще сътворим заедно, защото истината е, че с него сме като близначета в музиката, чувстваме я по един и същи начин, виждаме я и я преживяваме по един и същи начин, тоест наистина няма друго решение това математическо уравнение, освен да се направи обща песен. И така 10 години по-късно, всеки минал по своя път, узрял в музиката си, той в неговата, аз в моята, мисля, че това беше най-правилният момент за „Ти си сърце“. Това каза пред bTV Radio певицата Михаела Маринова за дуета с Кристиан Костов. Двамата се срещат на музикалната сцена преди 10 години.

Целия разговор с Михаела Маринова за песента, както и за юбилейния концерт, който й предстои през септември, можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: