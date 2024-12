Едно от най-важните качества на всеки артист е способността да се преоткрива. С всеки свой следващ проект Михаела Маринова дава нов знак за себе си, гради интересна и многопластова творческа персона и като автор, и като изпълнител.

Последният й албум „Черна пеперуда“ следва именно този порив, а песента „Герой“, която е част от него, се оказа една от най-любимите на феновете на Михаела, след като тя ги попита кой да е следващият сингъл от албума. „Посвещавам това парче на моите герои – хората, които вярват в мен даже повече от мен самата, подкрепят ме, никога не ми позволяват да падам и ме променят с любов.“ споделя изпълнителката.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Михаела Маринова, разположено в звуковия файл:

По създаването на „Герой“ Михаела работи с утвърдения румънския хитмейкър Mr. Gun, който е автор и на „Да избягам“. Зарядът на „Герой“ се откроява и заради китарата на Ангел Дюлгеров.

„Герой“ излиза и с ефектно музикално видео, режисирано от Николай Драганов, като вече е във всички дигитални платформи, в българския радио и ТВ ефир и в YouTube канал на Михаела Маринова.