Столична община дава официален старт на Sofia Up – нова инициатива, насочена към развитие и подкрепа на предприемачеството в столицата.

Първата среща от формата ще се проведе на 25 януари в София, от 12:30 ч., Сцена Централни хали, и ще събере на едно място млади предприемачи, стартиращи екипи, студенти и ученици с идеи, които да превърнат в проект или бизнес.

Sofia Up е създадена като отворена платформа за споделяне на знания, практически опит и реални примери от предприемаческата среда. Форматът ще се провежда веднъж месечно, с вход свободен, и има за цел да изгради активна и устойчива предприемаческа общност в София, чрез срещи с утвърдени професионалисти, интерактивни дискусии и практически насочено съдържание.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Михаела Пехливанова, разположено в звуковия файл:

Първият гост-лектор на Sofia Up е Георги Малчев, един от най-разпознаваемите експерти в областта на маркетинга, бранд позиционирането и бизнес развитието в България. Темата на откриващата среща е:

„Как да превърнеш идея в проект“ – лекция с фокус върху първите стъпки в предприемачеството, валидирането на идеи, работата с клиенти, тестването на решения и изграждането на ясен и приложим план за действие.

Събитието ще включва не само лекционна част, но и интерактивни формати, кратки практически предизвикателства за участниците, дискусии и Q&A сесия, в която присъстващите ще имат възможност да зададат конкретни въпроси, свързани със своите идеи и проекти. Основната цел на формата е участниците да си тръгнат не просто вдъхновени, а с яснота за следващата реална стъпка, която могат да направят.

„Sofia Up! е платформа, обърната към бъдещето – към хората, които създават, експериментират, мечтаят и действат. София има огромен потенциал като град на предприемачите, а нашата цел е да дадем пространство, подкрепа и общност за всички, които са готови да се развиват и да вървят нагоре,“ споделят организаторите.

Участието в събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.

Линк за записване:

https://docs.google.com/forms/d/1DotkWyUN4zcHKju2dO4c6eUH_jjHP9YEH_FPUyurwJ8/edit

Sofia Up! – Срещи за предприемачи е инициатива на Столична община, която обединява бизнес, млади таланти и иновативната общност на града с цел стимулиране на предприемаческия дух, обмена на знания и устойчивото развитие на градската икономика.

Повече информация може да намерите:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61585464523391

https://www.instagram.com/sofiaup_2026/