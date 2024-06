Посолството на Италия и Италианският културен институт в София организират концерта на младата и талантлива оперна певица Мила Михова и пианиста Джулио Дзапа на 14 юни от 19.00ч. в Зала „България“, представящ панорама от италианска камерна музика с акцент върху музиката на великия италиански композитор Джакомо Пучини, в знак на почит по повод 100-годишнината неговата кончина.

Концертът се провежда в контекста на 145 години дипломатически отношения между България и Италия, а програмата включва арии от Белини, Росини, Доницети, Верди и Пучини.

Билети на касата на Зала „България“ или ТУК

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мила Михова, разположено в звуковия файл:

Мила Михова е завършила Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София, стипендиант е на фонд “Райна Кабаиванска” към НБУ и фондация „Борис Христов” за оперна специализация в Националната академия „Санта Чечилия” в Рим с Рената Ското. Изпълнила е многобройни роли като Фиордилиджи в „Така правят всички“ от Моцарт, Лучия в „Лучия ди Ламермур“ от Доницети, Фортуна и Друзила в “Коронацията на Попея” от Монтеверди, Мадама Кортезе в “Пътуване до Реймс” от Росини, сопрановото соло в 9-та симфония на Бетовен, сопранови партии в “Малка тържествена меса” от Росини, солист е в “Стабат Матер” на Дворжак, Абигейл в „Набуко” и др. Изнася множество концерти в България, Италия, Франция, Германия и др.

Освен че интегрира репертоара си с камерна музика, Мила Михова участва и в създаването на проекта Björk Alternative, който представя известните песни на исландската певица Björk в аранжименти за оперно пеене с акомпанимент на клавесин, челеста и пиано.

Джулио Дзапа е пианист и корепетитор, завършва пиано с отличие. Обучава се като корепетитор в Милано и се усъвършенства в репертоара за камерна музика.

От 1996 г. развива интензивна концертна дейност по целия свят и често бива канен като специалист по вокално изкуство в множество театри и фестивали в Европа и Азия.

Сътрудничил е с артисти от различни поколения от италианската и чуждестранна опера, като Джулиета Симионато, Луис Алва, Лучано Павароти, Катя Ричарели, Лела Куберли, Пиеро Капучили, Енцо Дара, Лео Нучи, Микеле Пертузи, Грегори Кунде, Даниела Барчелона, ​​Хуан Диего Флорес, Дмитрий Корчак, Лари Браунли, Мариела Девиа, Ървин Шрот, Лука Писарони, Олга Перетятко, Марина Ребека и множество млади артисти.

Имал е възможността да си сътрудничи с режисьори и диригенти от калибъра на А. Зеда, Г. Кун, Л. Джиа, А. Алеманди, П. Олми, М. Барбачини, П. Фурнилие, М. Мариоти, К. Рици, М. Мартоне, Д. Фо, Г. Стрелер, Л. Ронкони, М. Хампе, П. Пици, Мартиноти, Г. Вик.