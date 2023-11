„Потенциално опасни места, това са стръмни склонове с наклон от 25 до 45 градуса, които са навяти с голямо количество сняг. В момента най-лесно разпознаваемо е като погледнете, защото снежната покривка не е големият сняг, който е през зимата, наистина много е, но ако са заличени треви, храсти, и се намирате на завет от вятъра, това са гарантирано навяти склонове, които са с доста голямо количество депониран сняг и в комбинация с повишаването на температурата и със силния пренос на вятъра и с дейността на вятъра, която той оказва върху снежната покривка, при подходящ наклон е почти сигурно, че можете да попаднете в лавиноопасен терен. За да не се стига до там, към момента за района на Витоша и на Алеко препоръчваме най-вече, ако човек иска да предприеме изкачване до Черни връх, да използва така наречената зелена писта – това е този път, който върви от горна станция на Драгалевския лифт и стига към Черни връх лятно време по който се ходи и доста хора го използват. Минала е машина, натиснат е теренът, въпреки че и там има навявания, има много големи купчини от сняг, които са се натрупали от вятъра, но това е добрият терен за ходене. Имайте предвид, че в момента ако излезете от отъпканите пътеки, много е трудно да се ходи, няма основа, потъвате през храсти, през клекове надолу, в много неудобен терен ще попаднете, което ще ви затрудни в придвижването и ще се изтощите бързо.“ Това каза в ефира на bTV Radio планинският спасител Милен Братанов.

Цялото интервю как да се подготвите за планински преход през зимата и как да разпознаете опасните терени, където могат да се образуват лавини – чуйте на звуковия файл.