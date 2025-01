В 127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу" своята първа спирка, след летище София, намери съвместната изложба с младите надежди от спотърската общност „Летище София през обектива на младите авио-фотографи“. Експозицията е посветена на младите авиационни фотографи. Изложбата представи 23 уникални кадъра, уловени от талантливите ни спотъри. Те разкриват магията на авиацията и разказват истории за смелост, мечти и страст. Младите фотографи са на възраст между 11 и 21г. и са от различни учебни заведения.

Изложбата в най-старото столично училище бе открита с практическо представяне на спецификите на професиите в авиацията. В него взеха участие специалисти от бордовите екипи на водещи авиокомпании, както и представители на "СОФ Кънект" - концесионер на Летище София. Учениците проследиха срещата, водена от Милен Димов, който събуди интереса у най- младото поколение авиоентусиасти. Експозицията „Летище София през обектива на младите авио-фотографи“ бе първоначално показана на столичната аерогара. След 127 СУ тя ще продължи да обикаля в различни учебни заведения в продължение на няколко месеца.

Какво е авиоспотинг? Какви са предизвикателствата да снимаш от въздуха и нужни ли са летателни часове? Как алтернативните професии и хобита въздействат върху младите хора? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с авиофотографа Милен Димов: