Какво предизвиква любовта на чужденци от различни епохи и националности към България? Това се впуска да разгадае Милена Димитрова, журналист и автор на книгата „Десет велики българолюбци“. Книгата започва с историята на княз Александър I Батенберг - германски принц, войник по душа, който слива съдбата си с държавата ни, въпреки че княжеският жезъл не му донася щастие, и завършва с разказ за етнографа Мартин Кейниг - американецът, който открива Валя Балканска и записва песента Излел е Делю Хайдутин, в една класна стая.

Сред десетте велики българолюбци има англичани, американци, ирландци, руснак, швейцарец. Кои са личностите в книгата и какво предизвиква интересът на писатели, художници, аристократи, благородни дами, журналисти, да свържат живота и делото си със страната ни – чуйте в интервюто на Милена Димитрова пред bTV Radio на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Представянето на книгата ще бъде на 19 ноември от 18ч. в Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“.