Новата песен на Innerglow Mindless Grinding е изключително модерна, но чаровно ни отпраща към края на 70-те и началото на 80-те години с диско вълната, хубавите мелодии и многогласите, които те карат да се чувстваш запял с музикантите. Младите творци правят прератка не като цитат, а като вдъхновение. „Това бе целта ни с тази песен – да се върнем към групи, които толкова харесваме като Bee Gees и Boney M, на които нашата музика е естествено продължение. Идеята бе да се отдадем към тези влияния на 100 %.“ – коментира в студиото ни фронтменът Тодор Ковачев. Връзката е и в смисъла на текста и задълбочеността на посланието отвъд танцувалното усещане, живия ритъм и доброто настроение. „В песента говорим за работизираното ежедневие, в което дребните ангажименти рискуват да ни отдалечат от големите цели.“ – посочи музикантът. Песента е призив да се оставим да бъдем очаровани.

Innerglow с концерт в 17 ч. за 17-ия рожден ден на радио N-JOY - Radio N-JOY (njoy.bg)

Mindless Grinding направи своята предпремиера в изпълнение на живо в студиото на радио N-JOY, част от bTV Radio Group, в мини концерта, който Innerglow изнесоха за рождения ден на радиото. Този петък групата слушаме в „Маймунарника“ в София, а след това популярните музиканти се отправят на турне, което ще премине през Варна (4 август), Бузлуджа (10 август), Бургас (1 септември), Пловдив (2 септември) и в Стара Загора (3 септември).

Интервю на Светослав Николов с Тодор Ковачев: