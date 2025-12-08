Безплатни изследвания на основни здравни показатели и функцията на белия дроб чрез съвременни дигитални технологии ще се проведат в София в четвъртък, 11 декември от 10 до 15 часа в мола на бул. "Арсеналски" 2. Кампанията „5 минути за здраве“ се организира за втора година от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, с подкрепата на здравното министерство, в партньорство със Сдружение "Въздух за здраве" и фармацевтични компании. Целта е хората да бъдат по-информирани за заболяванията на белия дроб, превенцията за рака на белия дроб и вредите от тютюнопушенето.

"Кампанията се провежда за втора поредна година и има сериозен информативен характер. Идеята е да можем да информираме обществото по отношение на развитието на това заболяване, по отношение на профилактиката на здравето, превенцията на рака на белия дроб, симптомите, за които те трябва да са по-сензитивни и съответно да са по-отговорни към собственото си здраве. На място правим едно високотехнологично изследване, което се прави ведно кресло, наричаме го също така телемедицинска станция, защото всички показатели, които измерваме, автоматично влизат в система, която оценява здравния статус на човек и рисковия му профил. Тук е важно да отбележа, че самото скринингово изследване е конвенционално за рак на белия дроб – нискодозов скенер. За да се хване находка в белия дроб или където и да било в тялото е необходимо да има образна диагностика. Ние не можем да караме апарат за образна диагностика на място, а в София са малко на брой и не са толкова достъпни. Ние правим обща оценка на здравословния статус на човека, на място се изследват ръст, тегло, индекс на телесна маса, кръвна захар, температура, кръвно налягане, сатурация, ЕКГ, функцията на белите дробове, и по този начин правим обща картина за здравословното състояние на човек. Към тези изследвания правим детайлен въпросник, в който има стандартизирани въпроси за рака на белия дроб. Тези въпроси касаят трите основни параметъра, по които се оценява рисковият фактор за развитие на рака на бял дроб – това са години, пушач-непушач, и симптоматика. Ние слагаме фокус върху превенцията и ранната диагностика на това заболяване. Ракът на белия дроб е едно от най-късно диагностицираните заболявания, той като протича почти безсимптомно, или ако имасимптоми, те са аналогични на тези, които пушачите имат – хронична кашлица, лек задух, неразположение, ако препуши, затова много трудно хората са сензитивни към тази симптоматика и я асоциират с различно заболяване от симптомите за тютюнопушене. Когато направим всички тези изследвания, изчисляваме рисков статус и прецизен профил на пациента." Това каза пред bTV Radio Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването=

Не е необходимо предварително записване за изследванията, но хората трябва да имат смартфон и да предоставят свой имейл.

Целия разговор с Мира Ганова за изследванията, както и за разпространението на рака на белите дробове в България, можете да чуете на следващия звуков файл.