Музикантът и мултидисциплинарен артист Мирян Колев през последните месеци изнася концерти на различни места в Азия, а началото на военните действия в Близкия изток съвпада с времето на планираното му прибиране към България. Преди няколко дни той трябвало да отпътува от Куала Лумпур с прекачване през Близкия изток за София, но полетите били отменени заради военните действия срещу Иран.

„Трябваше да летим на 28-ми февруари, успяхме да си купим билети за 10 март, тоест престоят се удължи с 10 дни, като се надяваме да се осъществи този полет, защото всъщност 3 поредни полета се отмениха, след като първият беше отменен, авиокомпанията насрочи полет за следващия ден, който също беше отменен, след това насрочи друг с друго прекачване, през друго място, но пак през Близкия изток, който също беше отменен, и в крайна сметка ние сами си купихме полет през Истанбул и се надяваме да можем да се приберем с него“, разказа Мирян Колев в ефира на bTV Radio във включване от остров Борнео.

„Повечето полети от Азия за Европа минават през Близкия изток и мисля, че има доста сериозен транспортен хаос заради хилядите хора, чиито полети са отменени и които търсят алтернативен маршрут. Има полети, които не минават от там, които минават през Истанбул или през Западна Европа, но те са по-малко и просто не могат да поемат всички пътници, които се пренасочват на там. Отделно всички авиокомпании се възползват от ситуацията и вдигат многократно цените и общо взето не е лесно да се намери билет. Иначе ситуацията в Азия е абсолютно спокойна, ние тук си говорим, че сме на много по-сигурно място отколкото България относно войната, защото е много по-далече, но просто имаме ангажименти и се надяваме да можем да се приберем да си ги свършим.“, каза още музикантът.

От Куала Лумпур той решава да заминат за няколко до Борнео.

„Ние бяхме в Борнео преди това и всъщност това беше последната ни спирка, от там летяхме за Куала Лумпур, за да си хванем полета за България, когато още не се знаеше, изобщо не предполагахме, че така ще се получи. Борнео толкова много ни хареса, че ние си говорихме как трябва задължително да се върнем догодина, когато имаме възможност, но ето, че се оказа, че се връщаме само седмица по-късно. А се върнахме тук главно, защото покрай целия стрес, ние седяхме 3 дни не на летището, но в Куала Лумпур, седяхме, като се опитвахме безуспешно да получим някаква информация от авиокомпания, и покрай целия този стрес, след като вече успяхме да си купим билет за 10 март решихме, че е много по-добре да изчакаме тази седмица на някое по-спокойно място. Освен това се оказа, че на нас ни излиза по-евтино да летим от Куала Лумпур на около 1000 километра до Борнео, където да спим в природен парк на голямо спокойствие сред много животни и природа, и това ни излезе по-евтино, ако си бяхме стояли на хотел в Куала Лумпур.“, обясни Мирян Колев.

Снощи музикантът е трябвало да открие своя аудио-визуален проект в галерия във Велико Търново, но откриването на изложбата по стечение на обстоятелствата се случва без него. Проектът обединява подводни звукови записи от река Янтра и изображения на водната й повърхност. Изложбата съдържа серия фотографии и аудио инсталация. Сега Мирян Колев планира да е в Търново за закриването на изложбата на 15 март.

