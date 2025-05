„Призрачни села“ е аудиовизуален концерт, който ще бъде представен на 14 май в 19 часа в Топлоцентрала в София. Защо един музикант и мултидисциплинарен артист, който живее в Трявна, се заема да записва звуците в изоставени населени места и запечатва видяното във фотографии – това разказа в ефира на bTV Radio авторът на проекта Мирян Колев.

„Идеята дойде постепенно, започна по време на пандемията, когато всички трябваше да сме изолирани, да не се срещаме с хора. И аз тогава реших, че това е идеалното време да започна да обикалям тези села, да ги изследвам, защото там хора така или иначе не се срещат. Беше много подходящо времето, но постепенно интересът ми се увеличи и дори след отпадане на ограниченията аз продължих да ходя и започнах да събирам звуци и образи, и фотографии. Забелязах, че в тези села къщите са в различно състояние, някои са изоставени по-скоро, други по-отдавна и вече се събарят и просто тези места в един момент ще спрат да съществуват и е хубаво да има някаква документация за тях. Това не е чисто документален проект, защото го пречупвам и през своя поглед, манипулирам малко звуците, когато го представям на живо, но това е някакъв вид документален материал, с който аз работя.“, обясни Мирян Колев.

„Много зависи по кое време ще се отиде там, в ясен ден, при хубаво време се оказва, че тези села звучат, както звучи гората, защото те постепенно се превръщат в гора. Там се чуват птички и нямаше нещо много характерно, но после установих, че когато вали дъжд и има вятър и когато прекарвам повече време, се улавят някакви специфични звуци – капки, които падат през напуканите стени, скърцане от вятъра, прозорци, врати, дори животни съм записал, сънливци, които обичат да живеят по таваните на изоставени къщи.“, разказа музикантът за звуците на изоставените села.

