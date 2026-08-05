Има песни, които идват в правилния момент. С лекота, с усмивка и с усещане, че всичко е възможно. Така звучи новият сингъл на Миро - „Твоето секси аз“, който поставя началото на музикалното лято на изпълнителя и отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум „Миротворци“. "Парите са издигнати в култ, а всичко остава на втори план. Това не е време за миротворци. Няма време, което не иска своите миротворци", сподели Миро пред bTV Radio. "Когато видиш света през очите на другия, ставаш по-милостив", добави той.

В „Твоето секси аз“ Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп културата. Вместо външен образ, „секси“ е символ и метафора за вътрешната ни свобода.

По музиката и текста артистът работи съвместно с дългогодишните си приятели и творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро (“Повече”, “Любов като небе”, “Губя контрол, когато…”).

Освен с аудио, “Твоето секси аз” идва и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип с режисьор Кристиан Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента. "Аз съм първият фен на новата ми песен, преди да я пусна на публиката. Всяко време идва със своите предизвикателства, а артистът трябва да отразява чрез звука. Човечеството има нужда да се себеизрази", подчерта обичаният поп-певец.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Миро:

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Само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят „Твоето секси аз“ за първи път на живо - на 6 август в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден старт на националното му турне „Миротворци“. След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София.

За тазгодишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум „Миротворци“ и най-големите му хитове.

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