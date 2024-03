Как да изберем подходящия букет за 8 март, за символиката на цветята и посланията, които носят, разказа пред bTV Radio Мирослава Иванова Хосен, преподавател по икебана в най-модерната школа в света.

„Хората подхождат по различен начин. Аз се опитвам да вложа и символика в цветята, и в аранжировките, които правя, за да може да се обучават хората и да разбират, че не случайно се избира едно цвете и се подарява. За 8 март има хора, които традиционно избират лалето, може би най-много са хората, които подаряват на майките си лалета, тъй като знаете, че в нашата държава винаги има лалета, те са прекрасни. За жените обичайно имаме микс от рози, лалета, някои използват и нарциси, но ако говорим в посока обучения – за този празник символиката казва и цвета, че е хубаво да подберем цвете, което има цикламен цвят, тъй като това е символът на благодарността към дадената жена, която ти партнира в живота или пък ти е майка и ти по този начин й благодариш. Други цветове са също зелено, бяло, а също така в различни нации – примерно Италия, мимозата, жълтата, също е символ на женския празник.“, казва Мирослава Иванова за символиката на цветята.

„Цветята са нещо много красиво, което ми се струва в България не е все още толкова оценено, защото всеки ме пита – колко време ще издържи твоята икебана? Но цветята са символ на живота, на енергията, на красотата, така че няма значение колко време ще издържат – въпросът е в момента, в който се подаряват как изглеждат и какво е посланието, което даденият човек отправя. Така че това е по-важното за мен.“, посочва майсторката на икебана.

„Винаги се стремя когато имам някакво събитие или някаква конкретна поръчка, да влагам символика, защото и това е смисълът на икебана – да направим икебани, които са от сезонни цветя и да вложим съответното послание към дадения човек.“, обяснява Мирослава Иванова.

Скоро тя се завърна от пътуване във Виетнам и Камбоджа.

„Тъй като климатът е различен от нашия, там има много тропически цветя, които за нас в икебана и на нашите ширини са много желани, много са нежни и красиви тропическите цветя, това, което ме впечатли е, че във всеки един хотел, по-голям магазин и ресторант има цветни декорации, които те посрещат навсякъде. Ние бяхме в края на посрещането на новата лунарна година, и беше невероятна красота.“, разказа Мирослава Иванова.

