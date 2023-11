Българката Мирослава Иванова Хосен е преподавател по икебана в най-модерната школа в света. Занимава се активно от 11 години с древното японско изкуство.

„Интересът се появи благодарение на посещението ми на дните на японската култура в България. Там се запознах с различни изкуства и реших да пробвам и икебана, и това, което беше доста интересно, сега го припознавам и у някои от моите ученици, първата ми реакция беше – икебана е нещо, с което сигурно няма да мога да се справя, тъй като нямам търпение да правя по-изтънчени бавни неща, но след като се доближих до това изкуство, се оказа, че го припознах като моето“, разказа Мирослава Иванова пред bTV Radio в рубриката „Българи с посока“, посветена на личностите, които вдъхновяват.

„Лицензиран преподавател се става доста трудно, защото е необходимо време, постоянство, желание да продължиш, да вникнеш в материята. След няколко нива, които са 4 основните, следващите нива в Сугецу са преподавателски нива, аз в момента съм второ преподавателско ниво, и имам до 9, още много път имам“, обясни Мирослава Иванова за това как е станала преподавател по икебана.

За японското си име Хосен тя разказа: „Идеята на името преди години е била всеки преподавател да дава име на свой ученик на базата на наблюденията – в какво е добър, как се представя и неговото име да символизира личността му. Сега има доста популярност на нашата школа в цял свят. Имената ги дава собственикът на школата, и всъщност това, което е интересно е, че името, което ми е избрала съвпада с моята енергия и моята визия за икебана специално. То се състои от 2 йероглифа – единият йероглиф е извор, а другият е покълване. Така че моята интерпретация е – давам знания и извор, възможности на хората, които имат желание да се занимават с икебана, и въобще да се докоснат до това изкуство, и им помагам в тяхното израстване.“

Цялото интервю с Мирослава Иванова Хосен за тайните на икебана и как това изкуство може да бъде приложено при украсата на дома за коледните празници, можете да чуете на звуковия файл.