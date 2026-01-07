„Против уроки“ е песен за любовта, която плаши, но не можем да спрем да търсим.

Моето вдъхновение почерпих малко от моята баба, която беше много запозната и много вплетена в материята на духовното, много се интересувах и аз като малък от това. От там дойде самата идея като цяло, защото в „Против уроки“ има нещо наистина закодирано - то е, че колкото и да нямаме вяра, колкото и да търсим и да не намираме, и да ни се отказва – във всякакъв аспект, любовен, професионален, хората минават през различни перипетии, колкото и да минаваме през тези неща, силата е вътре в теб. Както знаеш и в предишните ми песни, точно това послание искам да дам – че всичко е вътре в нас и любовта започва отвътре“, каза Мишел в ефира на bTV Radio.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото към песента можете да гледате тук: