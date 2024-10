Младият изпълнител Мишел представи пред bTV Radio дебютния си сингъл „Дай ми сила“, за който казва, че е ключът към вътрешния му свят.

„Много се радвам, че написах тази песен заедно с Мила Роберт, защото тя ми показа как да бръкна в душичката си и да изкарам цялата емоция и нещата, през които съм преминал. И тя ми беше опората. И просто се случи – преминахме през много лек процес, бяхме много вдъхновени и разбира се, историята участваше 100% в това. И съм щастлив, че успях по някакъв начин да структурирам всяка една емоция, всяка една мисъл и преживяване, през които преминах, и да – надявам се хората, които слушат „Дай ми сила“ да бъдат докоснати по някакъв начин с това мое парче, то е изповед и под някаква форма го написахме така, че да докосва хората, да съпреживяват и песента, и думите. Защото смятам, че всеки един човек, който преминава през някакви трудни моменти има нужда да чуе тези думи – „Дай ми сила!“ И просто съм адски щастлив за това, което се случи. И това, през което преминах е един момент, в който просто пречупваш себе си, няма те, и в същото време си там, докато не намериш правилната среда, в която да израстваш и да градиш това, което си. Много пъти през живота си съм чувал – не ставаш, не можеш и всякакви такива грозни неща, с които израстваш в даден момент и ги приемаш за твоята истина, пък те реално не са така. И съм щастлив, че в новото ми обкръжение съм с хора, които много ме подкрепят, държат на мен и да, израстваш, човек израства с такива хора. И много е важно да промениш обкръжението, когато е необходимо когато чуваш не много пъти, не ставаш, не можеш, откажи се. И се радвам, че така се случиха нещата. Напуснах това, което исках да напусна и изразих себе си с тази песен.“, разказа Мишел.

Певецът казва, че музиката му е давала сила в трудните моменти, през които е преминал.

„Музиката беше моят спасител, аз си нямах друго, нямах си никой и музиката беше моят спасител в детската ми стая, колкото и да ми беше забранявана тя. Тя просто ми помогна във всеки един момент в израстването ми, наистина от малък искам да се занимавам. Започнах да го правя преди 4-5 години професионално, с вокален педагог и да, наистина присъстваше навсякъде, беше с мен. Музиката е нещото, което обединява хората, това е нещото, което ще запазя и в бъдеще.“, посочва Мишел.

За изграждането на неговия свят отново, певецът обяснява: “Не е лесно, процесът не е лесен със сигурност, трябва да се обградиш с такива хора, които са на твоята вибрация и веднъж направиш ли го, от там насетне виждаш своя нов потенциал и под някаква форма изграждаш новите си навици, новият Мишел вече е тук, градиш тази стая, която е порутена вътре в теб, буквално правиш една замазка на всичките рани и думи, които си чувал за себе си. Не е лесно, но с времето човек може да започне новият живот.“

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева за първия му сингъл, препятствията, през които е преминал, участието му в „Гласът на България“ и какво му предстои в музиката, можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото към песента можете да гледате тук: