Младият български артист Мишел представи своя летен хит “Сърцето ми прави”. Песента разказва за емоциите, които предизвиква първото влюбване. С леко и запомнящо се звучене песента улавя трепета, вълнението и пеперудите в стомаха, които съпътстват срещата с първата любов.

„Много се забавлявахме в студиото, докато създавахме песента. Иска ми се, когато я слушате, да се чувствате така, сякаш лятото никога няма да свърши. А вероятно „Сърцето ми прави“ ще ви върне към емоциите, които сте изпитали при първото си влюбване “, споделя Мишел.

Интервю на Георги Митов с Мишел:

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Музиката, текстът и аранжиментът на “Сърцето ми прави” са дело на Мишел и музикаленият продуцент Камен Колев. Двамата създават песен, която съчетава съвременно поп звучене, запомняща се мелодия и искрен текст. Това е третият им съвместен проект след “Болка без име” и “Против уроки”.

„Сърцето ми прави“ излиза с официален видеоклип, който допълва посланието на песента с цветна лятна атмосфера и безгрижни моменти.

Новият сингъл вече е достъпен във всички дигитални музикални платформи, а видеоклипът може да гледате тук: