Този уикенд темата в bTV Репортерите се казва “Мисия археология в света на оръжията”. Ладислав Цветков ни разкрива как оръжията могат да са източник на история. “Преди два дни беше открита една много интересна изложба, но аз имах възможността да се срещна с наши реставратори, майстори които са помогнали за тази изложба, също и куратора, който е специалист по историческа фехтовка и те направиха един много интересен разказ, защото се оказва, че по нашите земи има доста средновековни оръжия и една голяма колекция от мечове”, обясни Ладислав Цветков. Може да гледате филма тази събота след централната емисия новини.

