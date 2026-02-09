Заснет в България и Румъния, филма на Ладислав Цветков „Мисия: В света на мечките“ гледаме в bTV Репортерите в събота след централната емисия новини по bTV от 19:30 ч. „Причината да се захвана с голямо желание с този филм е, че много рядко се стига до по-задълбочено влизане в света на мечките. Идеята е да разширим своята представа по отношение на това забележително животно.“ – сподели той по bTV Radio.

Снимка: стопкадър, bTV

Сред европейските държави Румъния е с най-голяма популация на мечки – над 11 000 в Карпатите. „Това се е превърнало в сериозен проблем. Според учените територията, която те обитават, е достатъчна за 4 500 животни. Тук идва големият въпрос какво да се прави.“ У нас има около 800 мечки. От две години тук се реализира проект за набирането на генни проби, за да се установи популацията.

Снимка: стопкадър, bTV

Животните у нас са в Рила, Пирин, дори на Витоша. А документ от Римската епоха показва, че по онова време мечки е имало в района на Плевен. За Румъния Ладислав Цветков посочва: „Много се грижат да образоват децата.“ Той ще ни покаже и специална наблюдателница за мечки в северната ни съседка.

Интервю на Светослав Николов: