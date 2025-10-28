Българката Александра Калита спечели престижната титла Mrs. Universe Official 2025. Бляскавата церемония се състоя преди няколко дни в Сан Педро, Лагуна, Филипини. Конкурсът е различен от Mrs. Universe, който също се проведе във Филипините по-рано този месец и в него взеха участие 120 претендентки, а победителка стана Шери Сингх от Индия.

Какво сподели щастливата Александра- "Дълбоко съм поласкана и благодарна, че бях обявена за победителка в конкурса Mrs. Universe Official за 2025 г. Това невероятно пътешествие беше изпълнено с предизвикателства, растеж и незабравими преживявания и не бих могла да достигна този етап без вашата непоколебима подкрепа. Благодаря на семейството ми за любовта и насърчението, за това, че вярвахте в мен, дори когато се съмнявах в себе си. На приятелите ми, вашите думи на мотивация ме подтикнаха да се стремя към високи постижения и да остана вярна на целта си. Изказвам и искрената си благодарност на организаторите на конкурса за предоставянето на тази невероятна платформа. Другите участнички са забележителни жени и за мен е чест да стоя сред вас, споделяйки нашите страсти и мечти. С навлизането си в тази нова глава, обещавам да използвам тази титла, за да насърчавам положителна промяна, да овластявам другите и да бъда глас на тези, които се нуждаят от нея. Заедно можем да създадем свят, в който всяка жена се чувства ценена и овластена."

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александра Калита, разположено в звуковия файл:

Родена и израснала в България, тя още от ранна възраст мечтае да изгради живот, изпълнен със смисъл и въздействие. След като напуска родината си, съдбата я отвежда на очарователния средиземноморски остров Малта, където вече повече от 15 години живее, твори и вдъхновява. Преди години Александра печели „Зелена карта“ за САЩ - мечта за мнозина. Но тя прави смел избор: отказва възможността да замине отвъд океана и остава в Европа – водена от любовта и желанието да създаде дом, семейство и стабилност. Днес тя е щастливо омъжена и горда майка на две деца, които са нейната най-голяма мотивация и вдъхновение.

С времето Александра създава свой собствен бизнес в Малта, но не просто с цел печалба - а с ясно изразена мисия: да помага на жени в нужда и жертви на домашно насилие, като им предоставя подкрепа, възможности и надежда за ново начало. Нейният бизнес модел е пример как социалната отговорност и предприемачеството могат да вървят ръка за ръка. Усилията ѝ не остават незабелязани. През 2024 година Александра Калита е удостоена с престижната награда „Най-иновативна бизнес дама на годината“ в Малта – признание за жените, които променят правилата на бизнеса с креативност и човечност. Само година по-късно тя печели титлите Mrs. Tourism Malta 2025 и Mrs. Universe Official 2025 – отличия, които не само подчертават нейната красота и харизма, но и я превръщат в международен символ на женственост, сила и социална ангажираност.