Българка стана безапелационна шампионка на Андалусия, Испания с най- висок резултат за такъв надпреварата 84.800 %. Това се случва за втори път в кариерата, след като миналата година отново постигна върха в конната езда.

21-годишната българка Вивиан Порто е в топ 3 сред шампионите на Испания по конна езда. Красивото момиче спечели бронзов медал в дисциплината „обездка“ и стана третата най-добра жена в този спорт за цяла Испания. Това е изключителен успех в кариерата на младата състезателка, като до момента Вивиан е участвала в над 50 състезания и на всички е завоювала златен медал.

Като най-голям успех преди актуалната титла българката посочва първото място в Шампионата на Андалусия, където получава и титлата „Шампион на Анадулсия“- критерий „класика“.

Вивиан Порто е родена на 27 октомври 2003г. в София. Ездата я пленява когато е 8-годишна, като споделя, че и до днес преоткрива необятния свят на конете. Кариерата й на професионален ездач в България започва през 2013 г. в дисциплина „ендюранс“ и продължава до края на 2018г. с участия на състезания в страната и множество призови позиции. Впоследствие, заедно с майка си, се премества в Испания, където продължава образованието си в Кралската елитна академия по конна езда, а след това се записва в академия за треньор по конна езда.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Вивиан Порто, разположено в звуковия файл: