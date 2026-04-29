На 30 април от 19.00ч. в зала "България" Софийската филхармония ви кани на концерт, посветен на една от най-ключовите фигури в историята на музиката – Йозеф Хайдн, композиторът, който не просто оформя, а буквално изгражда езика на класическата симфония и инструменталния концерт.

В центъра на вечерта е Концертът за виолончело и оркестър №1 – произведение, в което Хайдн съчетава виртуозност, изящество и камерна чувствителност. Написан с дълбоко познаване на възможностите на инструмента, концертът изисква не показна ефектност, а интелигентен диалог между солиста и оркестъра – музика, която блести с яснота, баланс и фин хумор. Солистът Сион Найман ще разкрие именно тази страна на Хайдн: елегантна, жива и удивително съвременна в своята логика.

Снимка: Даниел Димитров





Втората част на програмата представя Симфония №103 в ми бемол мажор, известна като „С тимпанен удар“ – една от последните и най-зрели симфонии на композитора. Диригент на вечерта е Ха Ре Ким от Южна Корея.



Как Z-поколението слуша и свири класика? Чуйте от интервюто на Георги Митов със Сион Найман, разположено в звуковия файл:

Повече за солиста и диригента на концерта:

Снимка: Даниел Димитров





Сион Найман е роден през 2002 г. в Антверпен, Белгия в мултинационално семейство. Баща му е белгиец, майката – българка, има и чешки корени. На 6 години започва да свири на виолончело в Националното музикално училище „Любомир Пипков” в класа на Даниела Черпокова. По-късно специализира при проф. Ромен Гариу в Консерваторията „L’Haÿ-les-Roses” в Париж, а в момента е студент в Университета по изкуства в Берлин в класа на проф. Йенс Петер Майнц. Сион е участвал в майсторски класове на Стефан Попов, Миклош Перени, Ласло Феньо, Жером Перноо, Троелс Сване, Франсоя Гий, Максимилиан Хорнунг и др.

Носител е на първи награди от международни конкурси като: „Карл Давидов” в Кулдига (Латвия), „Концертино Прага” (Чехия). Лауреат е и на конкурсите „Давид Попер”, „Кантус Фирмус”, „Добрин Петков”, „Млади виртуози” и др.

Номиниран е за „Млад музикант на годината” от слушателите на БНР и е стипендиант на Фондацията „Стоян Камбарев”, „Deutsche Stiftung Musikleben“ и Обществото на Паул Хиндемит в Берлин.

Камерната музика заема важно място в артистичния му път – той е част от Трио „Infinito”, струнните квартети „Кодам” (с него печелят първи награди от младежките конкурси „Концертино Прага” и „Надежди. Таланти. Майстори” в гр. Добрич) и „Varyon” (отличени са с първи награди на конкурси в Япония и Германия). Концертира в дуо с цигуларката Лора Маркова, с която също печелят първи награди на конкурсите „Музиката и земята” и „Кантус Фирмус” и специалната награда на Фондация „Бохуслав Мартину” на „Концертино Прага”. Участва в различни проекти с пианистката Венета Нейнска и цигуларката Лия Петрова.

Като солист е свирил с Оркестъра на Чешкото национално радио, Камерния оркестър на Талин, Филхармония Плевен, Симфоничен оркестър Сливен и Оперния оркестър на Варна. Участва на фестивали в Европа и Япония, в европейското турне на известната формация за съвременна музика „Ансамбъл модерн”. През 2024 е солист в Новогодишния концерт под диригентството на Емил Табаков в НДК и същата година прави соловия си дебют в Берлинската филхармония с Концерта за виолончело и оркестър от Роберт Шуман в партньорство със „Симфониета 92”.

Селектиран е за артист на програмата „Villa Musica Rheinland – Pfalz”, която му предоставя италианско виолончело от фамилията Галиано, изработено в Неапол ок. 1780 – 1790.



Ха Ре Ким е диригентка със свой стил, съчетаващ деликатност и сила в динамично общуване с оркестъра и публиката. Лауреат е на VI-я Международен конкурс за диригенти на Атлантическото крайбрежие. Творческият ѝ път бележи сътрудничества с известни състави, сред които: симфоничните оркестри на Гьотинген и Литва, Филхармонията на Държавна опера – Русе, Камерния оркестър на Кашкайш и Оейраш, Филхармоничен оркестър „Навили”, Берлинската симфониета, Оркестър „Вализелен“, Виенския симфоничен оркестър „Хайдн“, Оркестъра на Атлантическото крайбрежие.

Маестра Ким е основателка, артистична директорка и главна диригентка на Фестивалния камерен оркестър – Цюрих.

Родена в Южна Корея, тя започва музикалното си развитие като виолончелист. Учи във Висшето училище за музика и танц в Кьолн/Аахен и във Висшето училище за музика в Цюрих. Трупа оркестров опит в Симфоничния оркестър Биел Солотурн. Впоследствие разширява хоризонтите си към дирижирането. Учи оркестрово дирижиране при Кристоф Брунер и Кристоф-Матиас Мюлер в Цюрих, и хорово дирижиране при Мартин Хоби в Люцерн. Хе Ри Ким оформя своя стил в майсторски класове на легендарни диригенти и педагози като Йорма Панула, Йоханес Шлефли, Иван Василевски, Себастиан Ланг-Лесинг и Марк Лейкок.