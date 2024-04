На 18 април от 19:00 часа в зала "България" посреща българската цигулкова гордост Лия Петрова, която ще представи със Софийската филхармония концерта за цигулка на Корнголд. Диригент на вечерта е Йоханес Калицке, който включва в програмата и Вариации "Енигма" от Елгар. Билети за концерта са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с цигуларката Лия Петрова, разположено в звуковия файл:

Лия Петрова се превръща в откритие на международната сцена през 2016, когато спечелва първа награда на конкурса „Карл Нилсен“ в Дания, ръководен от Николай Шепс-Знайдер. Две години по-късно тя записва за Orchid Classics Концерта на Нилсен и Първия концерт на Прокофиев с Филхармонията на Одензе и естонската диригентка Кристина Поска. Този първи албум ѝ носи признанието на международната преса – Лондонският The Sunday Times се възхищава на нейния „прекрасен звук – зрял и сребрист, разгърнат с величествена широта“; Pizzicato в Германия също квалифицира звука ѝ като „сребрист и чист“, а Gramophone възхвалява изключителното ѝ „тоново разнообразие в чудесния диск“. The Strad е впечатлен от нейната „естествена виртуозност“, а списание Classical Music намира интерпретацията ѝ на концерта от Нилсен за „изумително добра“ и „много лирична“.

Като солист Лия Петрова е гостувала на Оркестъра на Париж, Филхармоничния оркестър на Радио Франс, Филхармоничния оркестър на Нидерландското Радио, Филхармонията на Люксембург, Симфоничния оркестър на Антверпен, Symfonieorkest Vlaanderen, Щатскапеле – Ваймар, Филхармонията на Монте Карло, Брюкселската филхармония, Северогерманската филхармония, Националните оркестри на Лион и Бордо, Филхармония „Канзай“, Националния оркестър на „Pays de Loire“, Оркестъра Sinfonia Varsovia, Симфоничния окестър на Одензе. Работила е с водещи диригенти като Елим Чан, Станислав Кочановски, Дънкан Уорд, Филип Херевеге, Кшищоф Пендерецки, Николай Знайдер, Мажена Дякун, Ян Тортелие, Сиан Джан, Ариане Матиак, Роберто Минаси, Кристофър Уорън Грийн, Мишел Табачник и Хесус Лопес Кобос.

Тя свири редовно камерна музика с френския носител на Първа награда от конкурса „Чайковски“ Александър Канторов и си партнира с множество прекрасни музиканти като Беатрис Рана, Еманюел Паю, Пабло Ферандес, Марта Аргерич, Юрий Башмет, Миша Майски, Рено Капюсон, Огюстен Дюме, Джеймс Енес, Николас Ангелич, Франк Брейли, Юджа Уанг, Жерар Косе, Антоан Тамест, Бруно Филип, Орелиен Паскал и Готие Капюсон. Лия Петрова е редовен гост на фестивалите за камерна музика в Мекленбург-Предна Померания, Рейнгау, Замъка Лудвигсбург, Великденския фестивал в Екс-Ан-Прованс, „La Folle Journée“ – Нант, „La Roque d’Anthéron“ и „Rencontres Musicales“ – Евиан.

От 2020 насам тя издава три албума с лейбъла Mirare, последния от които „Momentum“ получава най-престижните световни награди на критиците на BBC Music Magazine и Gramophone Edithor’s Choice Magazine.

Лия Петрова е родена в София в семейство на музиканти. Започва обучението си по цигулка в Националното музикално училище „Любомир Пипков” в класа на доц. Евелина Арабаджиева. Учила е при Огюстен Дюме в Брюксел, Антие Вайтхаас в Музикалната академия „Ханс Айслер“ в Берлин и Рено Капюсон във Висшето училище по музика в Лозана. Сега живее в Париж.

Свири на цигулка Rovelli – великолепен инструмент, създаден в Кремона през 1742 от знаменития Джузепе Гуарнери Дел Джезу, щедро предоставен ѝ от частни спонсори.

Ерих Корнголд, роден в семейството на известен музикален критик, има таланта и историческите шансове в начало- то на ХХ век за успешна европейска реализация. През 1906 Малер открива качествата му в първите съчинени кантати на 8-9-годишна възраст и му препоръчва образование при Александър фон Цемлински. На 11-годишна възраст Корнголд написва балет, който Виенската опера поставя при изключителен успех. На 17 години вече е автор на две опери, а на 23 завършва още две опери и клавирен концерт за Паул Витгенщайн. На тази възраст той вече преподава теория на музиката във Виенската музикална академия.

През 1934 получава предложение от Макс Райнхард да му сътрудничи във филма „Сън в лятна нощ" за Холивуд, което променя кардинално посоката на живота и работата му. През 1935 подписва ексклузивен договор с „Уорнър Брадърс", впоследствие и заради войната, остава в САЩ. Ролята на Корнголд се оказва новаторска в жанра – той е създател на „симфоничния престиж" на филмовата музика, преносител на виенския мелодичен стил в кино-музиката и американската среда.

Сър Едуард Уилям Елгар, най-известният английски композитор от края на ХІХ – началото на ХХ век, започва своя творчески път като цигулар, пианист, органист, композитор и диригент. Получава широко признание още с някои от първите си големи творби за оркестър, като Вариациите „Енигма" и „Тържествени и церемониални маршове". Той е автор на огромно творчество във всички жанрове – кантати и оратории (сред тях е и „Сънят на Геронтий"), камерни, клавирни и органни творби, симфонии и различни други оркестрови произведения, вокални опуси, театрална музика, репертоарните и днес концерти за виолончело и за цигулка. Високо ценен от своите съвременници, Елгар получава титлата Първи баронет на Броудхийт (неговото родно място), член е на Ордена на заслугите, Рицар на Великия Кръст, през 1924 е назначен за Магистър на кралската музика. Днес неговото име носят 11 улици в различни градове на Англия, издигнати са много паметници, родният му дом е превърнат в музей, „Общество Елгар" активно пропагандира творческото му наследство, английската банка печата от 1999 до 2007 лика му на новите банкноти, снимани са няколко филма за него, а откъси от негови творби се изпълняват на най-тържествени церемонии в Англия и Америка.