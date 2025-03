Цяла България го знаеше преди да научи името му. Филип Донков е едното от двете слънчеви момчета, които свирят и пеят в центъра на Варна миналото лято песента „Богатство“ на „Тангра“ и всички се удивляваха на тяхната обич към музиката и към българското наследство. Само във Фейсбук към днешния ден това видео има 1 100 000 гледания. „Чака те дълъг път в музиката.“ – посрещам го в студиото на bTV Radio. „Дай Боже!“ – с усмивка отговаря той. По-нататък, когато говорим по сериозните въпроси за музиката, усмивката не е на лицето му, но остава в гласа му. От него извира постоянен ентусиазъм за изкуството, пределно наясно е със своите цели и пътя към тях, през цялото време излъчва щастие от това, че твори музика.

„Осъзнах на ранна детска възраст, че няма с какво друго да се занимавам в своя живот, ако не е музиката. От малък барабаня, викам, крещя, пея, свиря на каквото и да е.“ – започва да разказва той. Неговите родители искат да го запишат в езиково училище и са се насочили към по-точните науки. „Аз като голям инат си наложих мнението да продължа да се занимавам с музика.“ В предучилищната група в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София е в клас по барабани, а след това от 1 клас вече учи китара. „Стават девет години вече, откакто се занимавам професионално с музика.“ Учителят му по китара е Тошо Димитров, а от две години Мариям Мовсесян му е вокален педагог.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Само преди няколко дни той спечели „Гран при“ на фестивала с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийн Evergreen Fest Sofia. Журито, в което бяхме с Камелия Тодорова и Васил Петров единодушно му присъдихме наградата. И днес изглежда Филип Донков сбъдва мечтата на родителите си да учи езици, усвоявайки езика на музиката. Неговото име го знае буквално всеки. Поредица от клипчета миналото лято го направиха моментална звезда от дуо изпълненията с Васил Желев във Варна.

„Ние въобще не знаехме, че са ни снимали, че сме били публикувани в социалните мрежи. Видяхме после, че имаме и пет – шест клипчета в Tik Tok с песни на български и на английски. Всяко имаше по милион гледания. Като едни деца на XXI в. винаги сме си мечтали да бъдем известни в социалните мрежи, да имаме стотици хиляди гледания и лайкове. Сбъдна ни се мечтата, така да се каже. Беше много сладко, много хубаво да видим как толкова много хора ни подкрепят, радват се на това, което правим. Много ни стопли, много ни хареса този момент. Няма да го забравя, бяхме двамата, прегърнахме се и си казахме: „Може би сега започва всичко!“

Двамата стоплиха цяла България със своето чисто чувство за музиката. Последва първи самостоятелен концерт на Филип Донков и премиера на песен – „Искра“. Той я подготвя още от времето преди да станат известни. „Записах се на онлайн конкурс Wings for Stars, на който се явих с класическа китара. И последния ден, може би съдба, говорих с вокалния си педагог и се записах и поп и джаз пеене. Изпратих си пиесите и песните и скоро видях, че съм спечелил най-голямата награда на конкурса във вокалната категория – запис в Muze Music. Много се зарадвах! Но си казах: кой ли ще слуша моята авторска музика, аз съм едно дете на 14 години. Вече лятото си беше в разгара, свирехме всеки ден в парка. И реших, че може би все пак някой ще чуе тази песен. В следващите месеци я направихме с Искрата и мисля, че стана много добре.“

Песента впечатлява с музикалността на Филип Донков и с професионализма на изработката. Коментарите под видеото показват колко много хората имат необходимост от тази музика. Забелязан миналото лято като уличен музикант, тази пролет Филип Донков е вече в класациите. Традицията на уличното свирене у нас създаде имената на музиканти като Велислав Стоянов, Михаил Йосифов, Владимир Кърпаров, Георги Корназов и много други, направи джаз музиката изключително популярна. Като легенда се носят разказите как трамваите не са можели да минават по „Витошка“ заради навалицата от хора, слушащи младите таланти. А историята за конкурса и решението в последния момент да се яви и с поп и джаз пеене пък напомня за онзи момент, когато Ела Фицджералд предстои да излезе на сцената на Apollo Theater в конкурс като танцьорка, но участниците преди нея са толкова добри, че тя решава да запее. И така светът се сдобива с един от най-великите гласове в човешката история.

Филип Донков дава в студиото на bTV Radio първото си интервю със своя вокален педагог Мариям Мовсесян. „Аз съм много щастлива, че той е мой ученик. Филип е лъч светлина за младото поколение. Той ще бъде пример за много от младите хора. Надявам се доста да тръгнат в неговата посока и да се занимават с изкуство. Изкуството гради. Той гради живот със смисъл. Филип е талант, разбираме се прекрасно, имаме много хубави моменти заедно, работим много добре.“ – споделя тя. А Филип внимателно слуша нейните думи и моите преди това. Личи си колко му е важно да открие още нещо като градивен елемент за своето развитие. Той има големи мечти за бъдещето. „Виждам се и се надявам да съм на големите сцени. На мен ми е мечта да пълня стадиони, хората да пеят моята музика с пълно гърло, да се радват на това, което правя, защото за мен музиката е всичко, тя ме води. Под каквато и форма да е тя, ако на човек му дава хубаво чувство и енергия, чистота и доброта, за мен това е изкуството. Това искам да предоставя на хората: хубаво чувство. Да чуят моята песен, да се зарадват и да кажат: „Много е хубава!“

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Този път към мечтите отваря вокалният педагог. Той трябва да развие таланта на ученика и да възпита у него това, което ще му помогне да върви напред. Мариям Мовсесян подчертава, че това е трудна задача и след малко казва колко е лесно да се постигне всичко с Филип. „Вокалният педагог трябва да е пример за децата, да е вдъхновение. Филип много искаше да е с мен. Бе ме чул как пея и ме откри. След това той започва да има други примери, които да изграждат неговия вкус. Лесно се работи с талантливи деца. Много съм щастлива! Провокирам интереса му към различни стилове и се радвам, че той харесва музиката от 60-те до 90-те. Сам ми предлага такива песни, което е прекрасно! Младото поколение не знае за тях, не знае за блус и джаз. А той слуша. Трябва да слушаш различна музика, за да изградиш свой собствен стил.“

Чули поп и блус, на финала на нашия разговор слушаме класика. Филип Донков свири Алеманда от Бах с по-романтично звучене. Скоро му предстои да се яви на конкурс с това произведение. Неговият вокален педагог Мариям Мовсесян продължава да го насърчава в работа в пълен синхрон: „Той е изключително музикален. Слуша ме и изпълнява това, което му казвам. Желанието ми е той да е добър в това, което прави. Надявам се да грее тази негова личност занапред в годините.“ И отново казва, че с Филип е лесно. „Усещаме се, чувстваме се, слушаме се.“

Интервю на Светослав Николов с Филип Донков и Мариям Мовсесян в предаването „За града“ по bTV Radio на 4 март: