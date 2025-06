Едно от творческите ателиета в Проекта „Богини на водата" е Ателие „Слово“. Проектът е финансиран по Национална програма за младежта (2021 - 2025) по договор 25-00-2/14.05.2025г. с Министерство на младежта и спорта и се изпълнява от Сдружение „Благ ден“ в партньорство със СО – район „Банкя“.

Работата в творческите ателиета стартира през месец май, а тази седмица ще ви представим интересни факти и снимки от работата на младите хора.

Днес ще говорим за Ателие „Слово“, в което младите хора работят със силен творчески заряд и истинска ангажираност под ръководството на писателката, издателка и художничка Марисиана Влашева-Михайлова.

След като в предишните сесии бяха разгледани историите на първите две богини – Амфитрита и Ковентина, участниците предадоха над шестнайсет напълно завършени текста, които впечатлиха с богатство на идеи, оригинален изказ и силна лична интерпретация на древната митология в съвременен контекст.

На 7 юни участниците се потопиха в историите на следващите две богини – Ран, скандинавската богиня на морските дълбини и смъртта, и Сулис, келтско-римска богиня – покровителка на изворите и изцелението.

Занятията преминаха в няколко творчески етапа – митологичен и културен контекст, анализ на символиката и образите на двете богини, последван от работа по индивидуални интерпретации. Младите автори имаха възможност да работят както самостоятелно в тишина, така и в малки групи, където споделяха идеи, обсъждаха послания и развиваха сюжетни линии, близки до техния свят и чувствителност.

Творческите задачи и дискусии помогнаха на участниците да вникнат по-дълбоко в архетипите и значенията, скрити зад митичните фигури. Първите чернови на новите текстове вече са факт – лични, ярки и смели истории.

„Богини на водата“ показва как древната мъдрост и съвременното въображение могат да се срещнат в създаването на нов мит, в който младите хора говорят със собствения си глас.

Изключително ценен е приносът и на сценариста Мартин Герасков и режисьора Ивелина Колева, които присъстват на всяка среща и работят с участниците по:

– Дискусии върху образите на героините, разкриване на техния характер и роля;

– Определяне на второстепенни персонажи и тяхното място в разказа;

– Развиване на връзката между бог и човек в контекста на съвременната художествена интерпретация;

Работата в ателие „Слово“ е писателска лаборатория и същевременно живо пространство за художествен диалог, осмисляне и създаване, в което митовете се превръщат в лични, актуални истории, готови да оживеят пред публика.

Проектът „Богини на водата“ продължава и подготвя финален спектакъл, в който съвременните гласове на младите автори ще срещнат вечното ехо на древните богини – на сцената и в сърцата на публиката.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ръководителя на проекта Виолета Янушева и зам.кметът на район „Банкя“ д-р Александра Александрова: