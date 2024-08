Четвъртото издание на лятната Академия "Роза" предстои от 8 до 17 август в гр. Шипка. В нея ще участват деца от музикалните училища в страната и чужбина, подбрани чрез конкурс, които ще се обучават в областта на оркестровото свирене. Академията ще завърши традиционно с концерти в Шипка, Казанлък и Пловдив, на които участниците ще имат възможността да демонстрират пред публика придобитите умения в рамките на инициативата.

Творчески ръководител и диригент на Академия "Роза" е маестро Максим Ешкенази, а гост-преподавател и солист ще бъде световноизвестният български цигулар и педагог Марио Хосен.

Заключителните концерти на обучаващите се млади музиканти ще се проведат на 15 август на централния площад в гр. Шипка, на 16 август в парк „Розариум“ в гр. Казанлък и на 17 август в Епископската базилика в гр. Пловдив. Концертите в Шипка и Казанлък ще бъдат с вход свободен, а в Пловдив - с билети на достъпни цени.

Колко млади музиканти бяха избрани да се включат в тазгодишното издание? Какви са предизвикателствата пред тях? Защо е важно да бъдат подкрепени от публиката? Отговорите ще чуете в звуковия файл от интервюто на Георги Митов с двама от менторите в Академия "Роза" – фаготистката в Държавна опера Варна и преподавател в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ в морската ни столица Константина Тодорова и виолистката Станислава Стойкова- единствената българка в престижния немски оркестър Щатскапеле Берлин:

Повече за менторите:

Константина Тодорова е родена през 1979г. в град Варна.Започва да учи пиано на 5-годишна възраст, но на 13 години започва да учи фагот при Христина Тусчиева в Музикалното училище във Варна.

От 1998-2002 завършва НМА „Проф.Панчо Владигеров“ в София при професор Йордан Методиев. Докато е студентка, усилено работи в камерни състави и като солист. С духов квинтет Инверсия през 1999г. участва в Лятна Академия Прага-Виена-Будапеща и печелят няколко награди на конкурси в България и Европа. В трио са удостоени с Голямата награда за изпълнение на Хайдн Лондонски триа на Международен конкурс за Млади Таланти в Гърция.

Константина Тодорова започва работа като соло фаготист в Бургаската опера 2001-2009 г, а успоредно от 2003г започва и във Варненската опера като солист фаготист и до днес. Участва във всички оркестри в България ,както на турнета в Европа, Азия и Америка, така и за определени програми. Продължава да се занимава с камерна музика във Варна като солист и като член на различни състави. От 2019 година е поканена за преподавател по фагот в НУИ "Добри Христов", като понастоящем съчетава педагогическите си ангажименти с работата си като артист-оркестрант в Държавна опера – Варна.

Станислава Стойкова е родена през 1980 г. във Варна и на 8- годишна възраст започва да свири на цигулка. На 14 години се прехвърля на виола и завършва музикалното училище в родния си град в класа на Теменужка Самарджиева.

От 1998 до 2001 г. следва в Софийската Консерватория в класа на Стефан Жилков. През 2000 г. печели първия си конкурс като соло виолист в Нов Симфоничен Оркестър, София.

Между 1999 и 2005 г. е член на младежкия оркестър Густав Малер (от 2003 г. като соло виола).

Бакалавърската си степен получава 2005 година след следване в Берлин и Ваймар в класовете по виола на проф. Улрих Кньорцер и проф. Ерих Крюгер.

В Берлинския радиооркестър, в Камерен оркестър Густав Малер и в операта във Франкфурт на Майн има възможността да събере голям опит и репертоар в симфоничната и оперна музика.

През 2005 година печели конкурс за Академията “Herbert-von-Karajan” в Берлинската филхармония и в следващите две години свири в оркестъра и е студентка на проф. Вилфрид Щреле.

Майсторски класове при Юрген Кусмал, Томал Рибл и Гай Браунщайн дават важни импулси за музикалното и разитие.

През 2009 година завършва със специално отличие магистърската си степен в Рощок в класа на проф. Феликс Шварц.

От 2007 година Станислава Стойкова е член на Staatskapelle Берлин (Оркестъра на Staatsoper unter den Linden Берлин), под палката на маестро Даниел Баренбойм. През новия сезон той ще бъде заменен от Кристиан Тилеман.

Член е на Салонен Оркестър Unter‘n Linden Берлин и Кнобелсдорф Ансамбъл Берлин. От 2018 година е доцент на виоловата група в Младежки оркестър Густав Малер. Член е и на Берлинската щатсопер.