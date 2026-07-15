Български ученици спечелиха пет медала по време на 56-ата Международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия. В надпреварата взеха участие 370 младежи от 87 страни. Олимпиадата включваше два кръга, като в първия учениците се състезаваха върху експериментална задача, докато във втория - върху три теоретични, уточниха от Министерството на образованието и науката.

Със сребърни медали бяха удостоени десетокласниците Светослав Арабов (МГ "Д-р Петър Берон" – Варна), Йордан Петков ( Американски колеж в София) и Мирослав Драганов ( ППМГ "Акад. Никола Обрешков" – Бургас), както и зрелостникът Александър Николов (ПЧМГ). С бронз бе отличен дванайсетокласникът Петър Попов от ПМГ "Яне Сандански" – Гоце Делчев.

Ръководители на националния отбор на България са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Припомняме ви, че Международната олимпиада по физика (IPhO) е най-престижното световно състезание по тази дисциплина за ученици. То се провежда от 1967 г. досега, като България е сред страните основателки и участва във всичките ѝ издания. Спечелените пет медала от младите физици на България през тази годена е сред най-добрите представяния на страната ни в близо 50-годишната история на Олимпиадата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. дфн Мирослав Абрашев и зрелостника и носител на сребърен медал от 56-ата Международна олимпиада по физика Александър Николов: