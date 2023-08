Любими песни от джаз традицията ще поднесат днес Петър Терзиев, Димитър Благоев и Димитър Карамфилов във финалния концерт от цикъла „Остров на музиката“, организиран от Общински културен институт Дом на културата „Средец“. Той е част от Лятната културна програма на Столична община и се провежда с подкрепата на Министерството на културата. Радиостанции от bTV Radio Group сме медиен партньор. Концертът е тази вечер от 19 ч. на Лятната естрада в Борисова градина, входът е свободен.

За любовта към тази музика и пътя на музикантите към мечтите разказва в интервю по bTV Radio Петър Терзиев.

Интервю на Светослав Николов: