На българската поп сцена изгрява ново име с ярък личен почерк – moccaphoria - артистичен проект на Симона Симеонова, българска певица, текстописец и вокален педагог. Силно лична и мелодична, дебютната ѝ песен „momentum“ е вече факт, съпроводена от стилно видео, режисирано от Марио Бисер.

„momentum“ е поп песен с нежно 2000s звучене. Песен за непостоянството в човешките връзки и дълбоко личен текст написан от самата Симона, който улавя краткостта на моментите и чувствата. Песента не е само за любовни връзки, но и приятелски такива. За хората, които говорят много, но вършат малко или нищо. За хората, в които виждаш само добро, докато осъзнаеш, че не можеш да продължаваш да изолираш лошото. За това да се освободиш от връзки, които те променят в негативен аспект и да избереш себе си и хората, които са искрени с теб.

„momentum” е личен саундтрак към момента, в който се отказваш да чакаш одобрение и започваш да си го даваш сам. Това е песен за онзи тих обрат, който се случва вътре в теб – когато вече не искаш да се доказваш, когато нещо в теб се подрежда. Пулсът се успокоява, но посоката се избистря. Това е песен е за хората, които са се научили да избират себе си – дори когато никой друг не го прави.” – споделя Симона.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Симона Симеонова /moccaphoria/ от „Гласът на България“ и музикалния продуцент Мартин Николов /ymprl/:

Симона (moccaphoria) започва пътя си в музиката от ранна възраст с уроци по пиано и пеене. Завършва НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен и по-късно в Нов български университет, специалност „Поп и джаз пеене“ при доц. Етиен Леви. През 2019 г. привлича вниманието на публиката в „Гласът на България“, където обръща три от треньорските столове. Сега, с „momentum“, тя прави решителна крачка напред като автор и изпълнител на своята собствена музика.

Музиката е дело на ymprl – електронен продуцент от София, част от лейбъла Stereofox Records и проекта Bulgarian Beat Wave. Съчетание от електронна естетика и поп чувствителност, продукцията на ymprl създава мечтателна и едновременно силна звукова среда, която подчертава интимността на текста.

В творческата биография на ymprl се отличава проектът Bulgarian Beat Wave, представящ съвременната българска продукция пред глобална публика. Освен с авторски проекти, той активно работи и в българската поп, хип-хоп и R&B сцена, като продуцира за някои от най-популярните артисти в страната като Robi, Григовор, C-MO и др.

Видеото към „momentum“ е режисирано от Марио Бисер – млад и вече добре позициониран режисьор, завършил с отличие френската филмова школа CLCF (Conservatoire Libre du Cinéma Français). С опит както във Франция, така и в България, Марио създава визуален свят, който допълва песента с деликатна, но въздействаща образност.

Като изпълнителен продуцент и режисьор Марио Бисер има в резюмето си дузини късометражни филми, клипове на популярни френски поп певци и реклами. По покана на Cours Florent в колаборация с Conservatoire Libre du Cinéma Français от тази година той води класове по актьорско майсторство и режисура за кино.